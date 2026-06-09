Klasse statt Masse: Wie Österreich 2026 heiratet, warum der Deko-Wahn vorbei ist und All in one Lösungen boomen.

Graz (OTS) -

JUFA Hotels positioniert sich mit Top-Locations und neuer Inhouse-Expertise als starker Hochzeits- und Eventanbieter.

Die Hochzeitslandschaft in Österreich wandelt sich grundlegend. Wie aktuelle Branchenauswertungen und Studien zeigen, stehen intimere Feiern und mehrtägige Events hoch im Kurs. JUFA Hotels reagiert auf diese Entwicklungen und etabliert sich mit einem vielseitigen Portfolio sowie der neuen Inhouse-Expertin Verena Kubik als Komplettanbieter für Hochzeiten, Firmenevents und Produktpräsentationen.

Qualität vor Quantität: Kleine Feiern, gleiches Budget - Laut der Plattform EinTollesFest (Stand 2026) und der aktuellen Hochzeitsstudie von Hochzeit.click liegt das durchschnittliche Budget für eine Heirat in Österreich mittlerweile zwischen 20.000 und 35.000 Euro. Auffällig ist dabei ein klarer Trend zur „Micro-Wedding“. Paare laden zwar weniger Gäste ein, investieren aber weiterhin dasselbe Budget. Das Geld fließt statt in die Quantität in hochwertige Kulinarik, exklusive Locations und erstklassige Dienstleister. Eine kleinere Gästeliste bedeutet somit nicht mehr automatisch geringere Kosten, sondern eine intensivere Feier.

Pre-Wedding-Partys und der Abschied von der Heimatgemeinde -Zwei weitere Trends dominieren die aktuelle Hochzeitssaison: Brautpaare heiraten heute fast nicht mehr in der eigenen Gemeinde. Die Suche nach der perfekten Kulisse zieht sie quer durchs Land. Damit einher geht der klare Trend zu Pre-Wedding-Partys. Das klassische Fest wird zunehmend zu einem mehrtägigen Event ausgebaut, bei dem sich die Gäste bereits am Vorabend in lockerer Atmosphäre bei einem "Get-together" kennenlernen.

Kurze Zwischeninfo: Tradition beim Namen - So modern und individuell die Hochzeiten heute geplant werden, bei einem Detail bleibt Österreich überraschend klassisch: Laut einer Marketagent.com-Umfrage entscheiden sich nach wie vor 75 Prozent der Brautpaare ganz traditionell für den Nachnamen des Mannes. Der Doppelname bleibt die absolute Ausnahme.

JUFA Hotels: All-in-one immer eine Lösung - Dass Brautpaare heute verstärkt "All-in-one"-Locations und professionelle Inhouse-Beratung suchen, hat einen stark messbaren psychologischen Grund: die sogenannte Entscheidungsmüdigkeit (Decision Fatigue). Eine groß angelegte Umfrage der Hochzeitsplattform Zola unter mehr als 4.000 Verlobten zeigte eindrücklich, dass massive 94 Prozent der Paare die Hochzeitsplanung als überwältigend und extrem stressig empfinden. Der Hauptauslöser dafür ist das Jonglieren unzähliger Mikroentscheidungen und die Koordination verschiedenster Dienstleister.Genau hier greift die neue Veranstaltungs- und Hochzeitspower der JUFA Hotels mit einer weiteren Facette dieser Hotelidee.

Mit dem Leitsatz „Locations so verschieden wie das Leben, aber so einzigartig wie die Menschen“ bietet die Hotelgruppe maßgeschneiderte Konzepte aus einer Hand. Statt Einzelverträge für Location, Catering, Technik und Übernachtung mühsam zusammenzuführen, lagern Paare ihren „Mental Load“ an einen zentralen Profi wie Verena Kubik aus. Diese Bündelung reduziert die kognitive Belastung drastisch und verwandelt die strapaziöse Planungsphase wieder in echte Vorfreude. Um diesem hohen Anspruch gerecht zu werden, wurde mit Verena Kubik gezielt neue Hochzeitskompetenz ins Haus geholt. Ob logistische Meisterleistung bei Großveranstaltungen wie dem „Aufsteirern“ oder das feine Gespür für exklusive Traumhochzeiten in Premium-Locations: Verena Kubik beherrscht nach über zehn Jahren die gesamte Klaviatur des Eventmanagements und der Hochzeitsplanung. Diese seltene Kombination aus kühlem Kopf und großer Leidenschaft spielt sie nun exklusiv für die JUFA Hotels aus, um als zentrale Architektin maßgeschneiderte, stressfreie All-in-one-Lösungen auf höchstem Niveau zu garantieren. Wobei auch die Jüngsten eine wichtige Rolle Spielen weiß Kubik: „Eine Hochzeit als ‚kinderfreie Zone‘ zu planen, ist heute fast ein Auslaufmodell – Familien wollen gemeinsam feiern. Genau hier spielen unsere JUFA Hotels ihre größte Stärke aus: Mit hauseigenen Spielwelten und komfortablen Hotelzimmern direkt in der Location nehmen wir Eltern jeden Stress.”

Egal ob historisch, prunkvoll oder idyllisch im Grünen, egal ob Weingarten, Kellerstöckel oder ein ganzes Schloss mieten – die Vielfalt der JUFA-eigenen Hochzeitslocations bietet für jedes Konzept den passenden Rahmen:

Das imposante Stift Gurk, das wildromantische Stift ins Spital am Pyhrn oder das romantische Schloss Röthelstein in Admont bieten historischen Flair. Natur und Ruhe findet man in den malerisch gelegenen Standorten in Neutal und Deutschlandsberg. Südliches Ambiente & Genuss bieten beispielsweise Radkersburg und das oststeirische Weindorf Tieschen, die mit besonderem Charme und hervorragender Kulinarik punkten.

Bewusste Zurückhaltung statt Deko-Wahnsinn - Was das optische Konzept der Feste betrifft, zeichnet sich ein erfrischender Wandel ab. Die Zeiten von überladenen Donut-Walls, starren Fotoboxen und massenhaft Pampasgras sind endgültig vorbei. Wie der Branchenreport von Freie Redner Österreich für 2026 zeigt, lautet das neue Zauberwort "bewusste Zurückhaltung". Gefragt sind echte Emotionen, charmante Details und authentische Kulissen, die für sich selbst sprechen – genau das, was die historischen und naturnahen Locations der JUFA Hotels von Haus aus bieten.

Die perfekte Bühne – auch für den B2B-Bereich - Nicht nur für Brautpaare bieten JUFA Hotels eine beeindruckende Kulisse. Die exzellente Infrastruktur der Standorte macht sie ebenso zu gefragten Orten für professionelle Produktpräsentationen, Firmenevents und Pressekonferenzen (PKs). Die Kombination aus repräsentativen Räumlichkeiten, hauseigener Gastronomie, ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten und professioneller Event-Betreuung macht JUFA Hotels zu einem verlässlichen „All-in-one“-Partner für Veranstaltungen jeder Größenordnung.