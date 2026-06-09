  • 09.06.2026, 08:00:27
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Weltmeistertitel für österreichischen Gin: Brennerei aus Baden gewinnt „World’s Best Matured Gin“

Erstmals in der traditionsreichen Geschichte der World Gin Awards geht der Titel „World's Best“ nach Österreich.

David T. Smith (links, World Gin Awards Chair of Judges), Anita Ujszaszi (rechts, Awards director ) Simon Alber (Mitte), Master Distiller von Simon Alber Spirits GmbH, mit der Trophy für den „World's Best Matured Gin 2026“. Aufgenommen am 2. Juni 2026 bei der Preisverleihung der World Drinks Awards im Waldorf Hilton London.
Baden / London (OTS) - 

Die Brennerei “In Schnaps Baden” hat bei den World Gin Awards in London den Titel „World's Best Matured Gin 2026“ gewonnen. Ihr Reserve Aged, ein im Holzfass gereifter Gin, setzte sich bei den Global Finals durch. Es ist das erste Mal, dass dieser Titel an einen österreichischen Hersteller vergeben wird.

Bei den World Drinks Awards – dem international wichtigsten Wettbewerb der Spirituosenbranche – werden jährlich tausende Produkte aus mehr als sechzig Ländern blind verkostet und bewertet. In der Kategorie „Matured Gin“ traten die nationalen Sieger aus aller Welt im Finale gegeneinander an. Den Weltmeistertitel holte sich der Reserve Gin aus Baden – gegen Mitbewerber aus Schweden, Neuseeland, Wales und Slowenien. Für die Brennerei ist der Titel die konsequente Fortsetzung einer Entwicklung: Bereits 2024 wurde der Reserve Gin mit Silber ausgezeichnet, 2025 mit Gold, 2026 folgt nun der Weltmeistertitel. Simon Alber Spirits wurde 2020 in Baden gegründet und betreibt seit 2025 eine eigene Verschlussbrennerei in Möllersdorf, Bezirk Baden. Edelbrandsommelier und Master Distiller Simon Alber stellt seine Spirituosen im traditionellen Pot-Still-Verfahren in kleinen Chargen her. Zum Sortiment der Marke „In Gin Baden“ gehören neben dem Reserve Gin auch ein Klassik (London Dry Gin), ein Navy Strength und eine alkoholfreie Variante. Zusätzlich produziert die Brennerei den Yuzu-Gin-Likör „Yucello“, der ebenfalls 2026 bei den World Liqueur Awards als bester Gin-Likör Österreichs ausgezeichnet wurde.

Rückfragen & Kontakt

Simon Alber Spirits GmbH
Ing. Simon Alber, MBA
Telefon: 0043 699 17288448
E-Mail: [email protected]

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