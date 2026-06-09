Bundesheer setzt am Tag der Miliz ein sichtbares Zeichen

Wien (OTS) -

Heute, am 9. Juni, dem Tag der Miliz, sind alle Soldaten des Bundesheeres, unabhängig davon, ob sie dem Präsenz- oder Milizstand angehören sowie Frauen in Miliztätigkeit, aufgerufen, im Alltag ihre Uniform zu tragen. Ob im Beruf, beim Einkaufen oder auf dem Weg in die Kaserne: Die Uniform soll an diesem Tag bewusst im öffentlichen Raum sichtbar sein. Damit setzt das Bundesheer ein Zeichen für die Bedeutung der Miliz und macht ihren Beitrag zur Sicherheit Österreichs für die Bevölkerung sichtbar. Der Aufruf erfolgte durch einen Tagesbefehl der Verteidigungsministerin und des Generalstabschefs sowie über weitere interne Kommunikationswege.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Die Miliz ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Landesverteidigung. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen sicherheitspolitischen Diskussionen zeigt sich, wie wichtig regelmäßige Milizübungen für die Einsatzbereitschaft unseres Bundesheeres sind. Der Tag der Miliz ist zugleich ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für das Engagement unserer Milizsoldatinnen und Milizsoldaten sowie ihrer Familien. Bekennen wir Farbe und zeigen der Bevölkerung unseren Wehrwillen!“

Mehr als 32.000 Milizsoldaten leisten einen wesentlichen Beitrag zur Einsatzbereitschaft des Bundesheeres. Sie verstärken die Streitkräfte bei Bedarf im In- und Ausland und können im Krisen- oder Katastrophenfall, etwa bei einem großflächigen Blackout, rasch eingesetzt werden. Die Empfehlungen der Wehrdienstkommission und die anschließende öffentliche Debatte rücken den „Tag der Miliz“ verstärkt in den Fokus. Die Kommission sprach sich für das Modell „Österreich Plus“ aus, das einen achtmonatigen Grundwehrdienst sowie verpflichtende Milizübungen zur Auffrischung und Erweiterung militärischer Fähigkeiten vorsieht. Auch die weiteren geprüften Modelle beinhalten verpflichtende Milizübungen in unterschiedlichem Umfang. Derzeit finden Milizübungen meist alle zwei Jahre für ein bis zwei Wochen statt.

Heuer wird der Tag der Miliz am 12. Juni am Salzburgring gefeiert; erstmals würdigte das Bundesheer diesen Gedenktag im Jahr 2017 im Schloss Spielfeld. Ziel des Tages der Miliz ist es, die Bedeutung der Miliz für ein leistungsfähiges Bundesheer hervorzuheben, über ihre Aufgaben und Leistungen zu informieren sowie die Fähigkeiten des Bundesheeres zu präsentieren. Gleichzeitig steht der Tag im Zeichen der Anerkennung für den Einsatz der Milizsoldaten sowie ihrer Familien. Historische Grundlage des Tages der Miliz ist der 9. Juni 1808: An diesem Tag wurde das Patent über die Organisation der Landwehr erlassen. Die Landwehr ergänzte während der Napoleonischen Kriege die reguläre österreichische Armee. Erzherzog Johann setzte sich maßgeblich für die Idee einer allgemeinen Volksbewaffnung ein und gilt damit als Begründer der Miliz.