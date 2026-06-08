ÖJC vergab Dr. Karl Rennerpreise

Wien (OTS) -

Der Österreichische Journalisten Club ÖJC hat ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz für seine herausragende Berichterstattung aus den Kriegsgebieten am Balkan und der Ukraine mit dem Dr. Karl Renner Solidaritätspreis ausgezeichnet. Für herausragende journalistische Leistungen wurde ORF-Redakteurin Tiba Marchetti für ihre Reportagen für die Sendung „Am Schauplatz“ mit dem Dr. Karl Renner Publizistikpreis geehrt.

Die Verleihung fand am 8. Juni 2026 im Wappensaal des Wiener Rathauses statt. Neben den Preisträgern erhielten auch Diana Mautner Markhof als Chefredakteurin von iGlobenews für die ausgewogenen, abseits des Mainstreams in sieben Sprachen im Internet publizierten Nachrichten Anerkennung und Urkunde für Platz 2 sowie ORF-Redakteurin Marianne Waldhäusl für Reportagen für die Sendung „Akte Betrug“ für Platz 3.

ÖJC-Präsident Christian Stöger betonte in seiner Rede, dass es immer wichtiger wird, „den Menschen, vor allem den jungen Menschen zu vermitteln, wie sorgfältige Recherche funktioniert, wie Fakten überprüft werden und warum unabhängige Berichterstattung unverzichtbar ist. Denn die Demokratie braucht informierte Bürgerinnen und Bürger. Sie braucht Medien, die kritisch hinterfragen, Missstände aufdecken und unterschiedliche Perspektiven sichtbar machen. Dafür setzt sich der Österreichische Journalisten Club ein.“