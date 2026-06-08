Termin-Aviso: Mexiko als Fokusmarkt für internationale Fachkräfte, 10. Juni 2026, 15.20 Uhr, in Wien

Wien (OTS) -

Die gezielte Gewinnung qualifizierter Fachkräfte im Inland und aus der EU bleibt wichtig, reicht für viele Unternehmen aber nicht mehr aus. Für das internationale Recruiting ist Mexiko ein bedeutender Markt und soll künftig gezielt adressiert werden. Die Austrian Business Agency und die Wirtschaftskammer haben einen Hackathon in Mexiko veranstaltet, bei dem 113 IT-Talente Challenges von österreichischen Unternehmen gelöst haben. Das Siegerteam kommt nun nach Österreich, um den Wirtschafts- und Arbeitsstandort kennenzulernen und direkte Kontakte zu österreichischen Unternehmen aufzubauen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, die Austrian Business Agency und die Wirtschaftskammer Österreich laden Medienvertreter:innen aus diesem Anlass zu einem Pressetermin mit Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer ein.

Geplanter Ablauf:

Begrüßung und Einleitung durch Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer

Vorstellung des mexikanischen Siegerteams

Trikottausch Österreich–Mexiko

Erfahrungsaustausch zur Bedeutung internationaler Fachkräfte im Lichte der Industriestrategie mit Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmensvertreter

Einzelinterviews mit Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer, ABA, WKÖ und den mexikanischen Gästen

Ihre Gesprächspartner:

Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus

René Tritscher und Margit Kreuzhuber, Austrian Business Agency

Angelika Sery-Froschauer, Wirtschaftskammer Österreich

Mexikanische IT-Fachkräfte



Es dürfen Bild/Videoaufnahmen gemacht werden. Fotos des Veranstalters werden im Anschluss kostenlos für die redaktionelle Verwendung zur Verfügung gestellt.

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] .

Mexiko als Fokusmarkt für internationale Fachkräfte

Datum: 10.06.2026, 15:20 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Pressezentrum des BMWET, 5. Stock (Zugang über Tor 2/“Sozialministerium“)

Stubenring 1

1010 Wien

Österreich