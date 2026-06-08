  • 08.06.2026, 16:43:32
  • /
  • OTS0139

Termin-Aviso: Mexiko als Fokusmarkt für internationale Fachkräfte, 10. Juni 2026, 15.20 Uhr, in Wien

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer, ABA und WKÖ laden zum Austausch mit mexikanischen IT-Spezialistinnen und -Spezialisten

Wien (OTS) - 

Die gezielte Gewinnung qualifizierter Fachkräfte im Inland und aus der EU bleibt wichtig, reicht für viele Unternehmen aber nicht mehr aus. Für das internationale Recruiting ist Mexiko ein bedeutender Markt und soll künftig gezielt adressiert werden. Die Austrian Business Agency und die Wirtschaftskammer haben einen Hackathon in Mexiko veranstaltet, bei dem 113 IT-Talente Challenges von österreichischen Unternehmen gelöst haben. Das Siegerteam kommt nun nach Österreich, um den Wirtschafts- und Arbeitsstandort kennenzulernen und direkte Kontakte zu österreichischen Unternehmen aufzubauen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, die Austrian Business Agency und die Wirtschaftskammer Österreich laden Medienvertreter:innen aus diesem Anlass zu einem Pressetermin mit Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer ein.

Geplanter Ablauf:

  • Begrüßung und Einleitung durch Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer

  • Vorstellung des mexikanischen Siegerteams

  • Trikottausch Österreich–Mexiko

  • Erfahrungsaustausch zur Bedeutung internationaler Fachkräfte im Lichte der Industriestrategie mit Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmensvertreter

  • Einzelinterviews mit Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer, ABA, WKÖ und den mexikanischen Gästen

Ihre Gesprächspartner:

  • Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus

  • René Tritscher und Margit Kreuzhuber, Austrian Business Agency

  • Angelika Sery-Froschauer, Wirtschaftskammer Österreich

  • Mexikanische IT-Fachkräfte

Es dürfen Bild/Videoaufnahmen gemacht werden. Fotos des Veranstalters werden im Anschluss kostenlos für die redaktionelle Verwendung zur Verfügung gestellt.

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].

Mexiko als Fokusmarkt für internationale Fachkräfte

Datum: 10.06.2026, 15:20 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Pressezentrum des BMWET, 5. Stock (Zugang über Tor 2/“Sozialministerium“)
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Austrian Business Agency
Thomas Schweinberger
Telefon: +43 676 898590462
E-Mail: [email protected]
Website: https://aba.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ABA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Mittwoch, 10.06.2026, 15:20]

Austrian Business Agency

Rückfragen & Kontakt

Austrian Business Agency
Thomas Schweinberger
Telefon: +43 676 898590462
E-Mail: [email protected]
Website: https://aba.gv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright