AVISO! "100 Tage Rot-Grün in Sankt Pölten"

Sankt Pölten (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ St. Pölten zum Thema „100 Tage Rot-Grün in St. Pölten: Falsch abgebogen - scharfe Linkskurve statt echter Veränderung“ mit FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murlasits und FPÖ St. Pölten Gemeinderat Landesrat Martin einzuladen.

Titel: 100 Tage Rot-Grün in St. Pölten



Redner: FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murlasits und FPÖ St. Pölten Gemeinderat Landesrat Martin Antauer



Zeit: Mittwoch, 10. Juni 2026 n. Chr., 10 Uhr MESZ



Ort: Landesgeschäftsstelle FPÖ Niederösterreich, Purkersdorfer Straße 38, 3100 St. Pölten



Bitte um Anmeldung/Akkreditierung bis 9. Juni 2026, 20 Uhr, bei [email protected].

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.