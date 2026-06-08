- 08.06.2026, 15:55:32
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AVISO! "100 Tage Rot-Grün in Sankt Pölten"
PK am 10. Juni um 10 Uhr mit Alexander Murlasits und Martin Antauer
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ St. Pölten zum Thema „100 Tage Rot-Grün in St. Pölten: Falsch abgebogen - scharfe Linkskurve statt echter Veränderung“ mit FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murlasits und FPÖ St. Pölten Gemeinderat Landesrat Martin einzuladen.
Titel: 100 Tage Rot-Grün in St. Pölten
Redner: FPÖ Niederösterreich Landesparteisekretär Alexander Murlasits und FPÖ St. Pölten Gemeinderat Landesrat Martin Antauer
Zeit: Mittwoch, 10. Juni 2026 n. Chr., 10 Uhr MESZ
Ort: Landesgeschäftsstelle FPÖ Niederösterreich, Purkersdorfer Straße 38, 3100 St. Pölten
Bitte um Anmeldung/Akkreditierung bis 9. Juni 2026, 20 Uhr, bei [email protected].
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at
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