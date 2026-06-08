Deutsch (SPÖ): Rund 6 Millionen Euro für starke Medien und starke Demokratie in Wien

Wien (OTS) -

SPÖ-Gemeinderat und Vorsitzender des Gemeinderatsausschusses für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Digitales und Internationales Christian Deutsch begrüßt die von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Vizebürgermeisterin und Finanzstadträtin Barbara Novak, MA vorgestellte Weiterentwicklung der Wiener Medieninitiative. Mit einer Investitionen von rund sechs Millionen Euro bis 2029 stärkt Wien gezielt Medienvielfalt, Qualitätsjournalismus, Innovation und Beschäftigung am Medienstandort Wien.

Investition in Demokratie und Medienvielfalt

„Eine vielfältige Medienlandschaft ist eine wesentliche Säule unserer Demokratie. Gerade in Zeiten von Desinformation, Fake News und rasanter technologischer Veränderungen braucht es unabhängigen Journalismus, der Orientierung bietet und Menschen mit verlässlichen Informationen versorgt“, betont Deutsch.

Die Stadt Wien setze mit dem Ausbau der Wiener Medieninitiative ein starkes Zeichen für Qualitätsjournalismus und demokratischen Zusammenhalt. „Bürgermeister Michael Ludwig und Vizebürgermeisterin Barbara Novak verfolgen konsequent das Ziel, Wien als modernen, innovativen und demokratiestarken Standort weiterzuentwickeln. Die Medienförderung ist dabei eine Investition in unsere demokratische Kultur und in den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Besonders vor dem Hintergrund der enormen Herausforderungen, vor denen die Medienbranche steht, unterstützt Wien nicht nur gute Ideen, sondern sichert hochwertige Arbeitsplätze und stärkt die Zukunftsfähigkeit des Medienstandorts Wien“, so Deutsch. Die bisherige Bilanz der Wiener Medieninitiative bestätigt den bisherigen Erfolg des Wiener Weges: Seit 2019 wurden mehr als 330 Projekte unterstützt und Investitionen von über 26 Millionen Euro ausgelöst.

Mit neuen Förderangeboten und dem Vienna Media Hub schafft Wien zusätzliche Möglichkeiten für Medienunternehmen, Start-ups und Journalist*innen. Besonders die neue Kooperationsförderung mit Förderungen von bis zu 500.000 Euro für große Innovationsprojekte sei ein wichtiger Schritt.

Wien bleibt Vorreiterin im deutschsprachigen Raum

Mit dem Vienna Media Hub entsteht erstmals ein zentraler Innovations- und Vernetzungsort für die Wiener Medienbranche. Dort sollen etablierte Medienhäuser, Gründer*innen und junge Unternehmen gemeinsam an neuen journalistischen Angeboten arbeiten können.

Abschließend unterstreicht Deutsch: „Eine starke Demokratie braucht starke Medien. Mit der Weiterentwicklung der Wiener Medieninitiative schafft Wien die Voraussetzungen dafür, dass unabhängiger Journalismus auch in Zukunft erfolgreich sein kann.“

(schluss)ip