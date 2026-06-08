Sanierung der Ortsdurchfahrt St. Gotthard im Zuge der Landesstraße L 5242 hat begonnen

St. Pölten (OTS) -

Die Ortsdurchfahrt von St. Gotthard (Gemeindegebiet Texingtal) im Zuge der Landesstraße L 5242 wird saniert und verkehrssicher ausgebaut. Aufgrund der Verlegung von Einbauten (LWL-Leitungen) und der damit verbundenen Grabungsarbeiten sowie aufgrund der schadhaften bituminösen Schichten entsprach die Fahrbahn der Landesstraße L 5242 zuletzt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Darüber hinaus gibt es im Ortsgebiet von St. Gotthard bislang keinen durchgehenden, eigenständigen Gehsteig. Aus diesen Gründen haben sich der NÖ Straßendienst und die Gemeinde Texingtal dazu entschlossen, die Ortsdurchfahrt von St. Gotthard im Zuge der Landesstraße L 5242 neu zu gestalten.

Seit Mitte Mai laufen die Arbeiten für das Projekt, das sich über eine Gesamtlänge von rund 1,2 Kilometern erstreckt. Im Vorfeld wurde im Ortsbereich der Regenwasserkanal teilweise saniert bzw. ertüchtigt. Anschließend haben die Arbeiten für die Errichtung eines 1,5 Meter breiten und rund 200 Meter langen Gehsteigs im Bereich des Friedhofs begonnen. Dieser wird von Texing kommend zunächst vor dem Friedhof an der Westseite und anschließend an der Ostseite der Landesstraße L 5242 geführt. Zudem werden die Hochbordbereiche geringfügig saniert und Abstellflächen neu angelegt.

Entsprechend dem vorhandenen Schadensbild werden vor dem nördlichen und nach dem südlichen Ortsende auf der Landesstraße L 5242 die Trag- und Deckschicht erneuert. Im Ortsgebiet von St. Gotthard wird hingegen lediglich die Deckschicht erneuert. Die Asphaltierungsarbeiten sind im August innerhalb von fünf Tagen unter Sperre und mit einer entsprechenden innerörtlichen Umleitung vorgesehen. Die Arbeiten werden in zwei Abschnitten (Nebenflächen und Asphaltierungsarbeiten) von der Straßenmeisterei Mank gemeinsam mit Bau- und Lieferfirmen durchgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 360.000 Euro, wobei etwa 300.000 Euro auf das Land Niederösterreich und 60.000 Euro auf die Gemeinde Texingtal entfallen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]