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Aviso: Mittwoch, 10.6.2026, 9:30, Bundeskanzleramt: „Die Reichen werden auf Händen getragen, die arbeitenden Menschen zahlen die Rechnung“
Aktion der Sozialistischen Jugend Österreich anlässlich der Budgetrede des Finanzministers vor dem Bundeskanzleramt.
Während Studierende, Arbeitslose und arbeitende Menschen von den Sparmaßnahmen getroffen werden, bleiben Millionen- und Milliardenvermögen weiterhin unangetastet. Dieses Budget zeigt einmal mehr die Notwendigkeit nach einer fairen Besteuerung von Spitzenvermögen und Erbschaften. Es braucht dazu endlich den politischen Willen der Bundesregierung!
Anlässlich der Budgetrede des Finanzministers und der angekündigten Sparmaßnahmen lädt die Sozialistische Jugend Österreich zu einer Medienaktion vor dem Bundeskanzleramt ein. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.
„Während Studierende, Arbeitslose und arbeitende Menschen von den Sparmaßnahmen getroffen werden, bleiben Millionen- und Milliardenvermögen weiterhin unangetastet. Dieses Budget zeigt einmal mehr die Notwendigkeit nach einer fairen Besteuerung von Spitzenvermögen und Erbschaften. Es braucht dazu endlich den politischen Willen der Bundesregierung!“, kritisiert Larissa Zivkovic, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich, die Sparpläne der Bundesregierung.
Medienaktion
Datum: 10.06.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Vor dem Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Sozialistische Jugend Österreich
Jonathan Kaspar, Pressesprecher
Telefon: +43 664 / 541 70 80
E-Mail: [email protected]
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