Aviso: Mittwoch, 10.6.2026, 9:30, Bundeskanzleramt: „Die Reichen werden auf Händen getragen, die arbeitenden Menschen zahlen die Rechnung“

Wien (OTS) -

Anlässlich der Budgetrede des Finanzministers und der angekündigten Sparmaßnahmen lädt die Sozialistische Jugend Österreich zu einer Medienaktion vor dem Bundeskanzleramt ein. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

„Während Studierende, Arbeitslose und arbeitende Menschen von den Sparmaßnahmen getroffen werden, bleiben Millionen- und Milliardenvermögen weiterhin unangetastet. Dieses Budget zeigt einmal mehr die Notwendigkeit nach einer fairen Besteuerung von Spitzenvermögen und Erbschaften. Es braucht dazu endlich den politischen Willen der Bundesregierung!“ , kritisiert Larissa Zivkovic, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich, die Sparpläne der Bundesregierung.

Medienaktion

Datum: 10.06.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Vor dem Bundeskanzleramt

Ballhausplatz 2

1010 Wien

Österreich