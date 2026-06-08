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Tag der offenen Tür
Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums wird ein Tag der offenen Tür veranstaltet
Anlässlich seines 70-jährigen Bestehens lädt der WLV am Freitag, den 12. Juni 2026, herzlich zum Tag der offenen Tür ein.
Tag der offenen Tür 2026
Datum: 08.06.2026, 16:00 Uhr
Art: Allgemeine Termine
Ort: Eisenstadt und Neusiedl
Rückfragen & Kontakt
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland
Telefon: 02682609
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