  • 08.06.2026, 15:06:03
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  • OTS0128

Tag der offenen Tür

Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums wird ein Tag der offenen Tür veranstaltet

Eisenstadt (OTS) - 

Anlässlich seines 70-jährigen Bestehens lädt der WLV am Freitag, den 12. Juni 2026, herzlich zum Tag der offenen Tür ein.

Tag der offenen Tür 2026

Datum: 08.06.2026, 16:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Eisenstadt und Neusiedl

Rückfragen & Kontakt

Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland
Telefon: 02682609

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[Montag, 08.06.2026, 16:00]

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