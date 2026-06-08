Eisenstadt (OTS) -

Anlässlich seines 70-jährigen Bestehens lädt der WLV am Freitag, den 12. Juni 2026, herzlich zum Tag der offenen Tür ein.

Tag der offenen Tür 2026

Datum: 08.06.2026, 16:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Eisenstadt und Neusiedl