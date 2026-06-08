  • 08.06.2026, 15:04:32
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  • OTS0127

Fahrbahn der Landesstraße L 100 wird in St. Pölten erneuert

Arbeiten werden an zwei Wochenenden durchgeführt

St. Pölten (OTS) - 

Landesrat Martin Antauer nahm kürzlich gemeinsam mit DI Gernot Kampl, Leiter der Straßenbauabteilung St. Pölten, den offiziellen Baubeginn für die Fahrbahnsanierung an der Landesstraße L 100 in St. Pölten vor. Die Landesstraße L 100 wird in St. Pölten zwischen der Hermann-Winger-Gasse und der Keimstraße erneuert. Die Arbeiten werden von der Firma Pittel + Brausewetter durchgeführt. Die Gesamtkosten für die Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf rund 285.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Auf einer Gesamtlänge von rund 260 Metern bzw. auf einer Fläche von rund 3.250 Quadratmetern wird nach den Fräsarbeiten eine neue Trag- und Deckschicht aufgebracht. Zur Gewährleistung einer raschen und effizienten Durchführung werden die Arbeiten an zwei Wochenenden (13.6.2026 bis 15.6.2026 bzw. 20.6.2026 bis 22.6.2026) jeweils von Samstag, 19 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, durchgeführt. Pro Wochenende wird jeweils eine Fahrspur saniert. Die Arbeiten werden in jeder Bauphase unter halbseitiger Verkehrsführung mit händischer Regelung durchgeführt. Sollten die Arbeiten aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht durchgeführt werden können, verschieben sich die Ausführungen jeweils um eine Woche. Abschließend wird noch die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht.

Notwendig wurde das Projekt, da aufgrund stark ausgeprägter Fahrbahnschäden – Verdrückungen, Netzrisse und Spurrinnen – eine Sanierung unumgänglich ist. Im betroffenen Abschnitt wird die Straße täglich von etwa 17.000 Fahrzeugen genutzt.

Weiters wird von 15. bis 19. Juni die Außenanlage der Verkehrslichtsignalanlage im Kreuzungsbereich L 100 / Hermann-Winger-Gasse erneuert. Dies umfasst den Tausch der Drahtseilabspannung, der Verkabelung und der Signalgeber. Für die Signalgeber werden dabei neue, besonders stromsparende Modelle verwendet. Zusätzlich werden die Schutzwege mit einer Blindenakustik ausgestattet; hierfür müssen zusätzliche Signalsteher montiert werden. Der Schutzweg über die L 100 wird weiter in die Kreuzungsmitte verlegt. Während des Umbaus ist die Ampelanlage außer Betrieb. Im gesamten Kreuzungsbereich ist in diesem Zeitraum das Linksabbiegen untersagt. Auf der L 100 sind das Geradeausfahren und Rechtsabbiegen möglich, aus der Hermann-Winger-Gasse kommend ist nur das Rechtsabbiegen erlaubt.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

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