6 Millionen Euro für den Wiener Medienstandort: Stadt Wien baut Medienförderung aus

Wien (OTS) -

Eine vielfältige Medienlandschaft mit unabhängigen, qualitativ hochwertigen und zeitgemäßen journalistischen Angeboten ist essenziell für eine lebendige Demokratie. Gleichzeitig stehen Medien vor den größten Veränderungen seit Bestehen der Branche: Sinkende Werbeeinnahmen, die Marktmacht globaler Plattformen und der rasante technologische Wandel erfordern neue Produkte und Lösungen. Die Wirtschaftsagentur Wien erweitert die Wiener Medieninitiative daher gezielt um neue Angebote.

„Eine lebendige und vielfältige Medienlandschaft ist das wirksamste Mittel gegen Desinformation. Unabhängige und qualitätsgeprüfte Informationen sind wichtiger denn je. Ich bin überzeugt: Wir sollten jetzt alle gemeinsam an einem Strang ziehen, und uns überlegen, wie wir die Medien in Wien und in Österreich langfristig absichern. In Wien tun wir das bereits erfolgreich seit einigen Jahren. Die Sicherung hochwertiger Arbeitsplätze in der Medienbranche ist eines unserer zentralen Ziele. Hinter jedem journalistischen Produkt stehen Menschen, die täglich für Information, Aufklärung und damit für unsere Demokratie arbeiten. Mit der Weiterentwicklung der Wiener Medieninitiative setzen wir noch gezieltere Anreize, um Innovation und Transformation in der Branche voranzutreiben.“ , betont Bürgermeister Michael Ludwig.

So ermöglicht eine neue Transformationsförderung große Kooperationsprojekte mit einer Förderhöhe von bis zu 500.000 Euro. Mit dem Vienna Media Hub entsteht zudem ein zentraler Innovations- und Vernetzungsort für die Branche. Die Förderung von Mediengründungen wird fortgesetzt, gleichzeitig wird das Angebot für bestehende Medienunternehmen ausgeweitet und finanziell aufgestockt. Für den Zeitraum von 2026 bis 2029 stehen insgesamt rund 6 Millionen Euro zur Verfügung.

„Wir wollen nicht nur gute Medienideen fördern, sondern Medienunternehmen dabei unterstützen, langfristig wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Deshalb ergänzen wir die finanzielle Förderung künftig um Qualifizierungsangebote, technische Infrastruktur und neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit.“ , so Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak. „Die Wiener Medieninitiative gilt im deutschsprachigen Raum als wegweisendes Förderprogramm. Mit ihrer Weiterentwicklung setzen wir neue Impulse und ermöglichen erstmals auch Kooperationen mit internationalen Partnern am Standort Wien. Denn große Herausforderungen brauchen große Lösungen. Und dafür stellen wir auch die Mittel bereit.“

„Die Medieninitiative ist ein wichtiger Impuls für den Medienstandort Wien. Unser Fokus liegt auf journalistischer Vielfalt – und auf transparente Standards, die die Unabhängigkeit der Medien sichern. In budgetär angespannten Zeiten, in denen die Stadt auch bei ihrer eigenen Kommunikation spart, investieren wir in das, was Medien wirklich brauchen: Eine Startfinanzierung für neue Ideen.“ , so Maria In der Maur-Koenne, NEOS Wien Mediensprecherin.

Vier Säulen für die Zukunft der Medienbranche

Die Wiener Medieninitiative basiert künftig auf vier statt bisher zwei Angeboten. Mediengründungen werden durch das Programm „Medienstart“ mit bis zu 10.000 Euro unterstützt. Das Programm begleitet Gründer*innen mitunter durch verpflichtende Qualifizierungsangebote hin zur Gründung des Unternehmens. Die Förderhöhe des etablierten Förderprogramms „Medienprojekt“ für bestehende Medienunternehmen wird auf bis zu 150.000 Euro pro Projekt erhöht. Gefördert werden innovative journalistische Vorhaben, die zur Weiterentwicklung des Medienstandorts beitragen und hochwertige Arbeitsplätze schaffen oder sichern.

Mit der neuen Förderschiene „Medienkooperation“ werden erstmals große, kooperative Transformationsprojekte unterstützt. Ziel ist die Entwicklung marktfähiger Lösungen, die der gesamten Branche zugutekommen – etwa neue technologische Plattformen, innovative digitale journalistische Angebote oder gemeinsame Infrastrukturprojekte. Erstmals sind auch länderübergreifende Kooperationen möglich. Die Förderung ist in zwei Phasen angelegt: In der ersten Phase werden Konzepte mit 25.000 Euro gefördert. Für die Umsetzung großer Kooperationsprojekte stehen bis zu 500.000 Euro pro Vorhaben zur Verfügung.

Mit dem Vienna Media Hub entsteht ab Ende 2027 erstmals ein gemeinsamer Ort für die Wiener Medienbranche. Start-ups, Gründer*innen und etablierte Medienhäuser sollen vor Ort zusammenkommen und zusammenarbeiten, Wissen austauschen und gemeinsam innovative Produkte und Lösungen entwickeln können. Medienstart-Geförderte und Jungunternehmen erhalten zudem Zugang zu geförderten Arbeitsplätzen und gemeinsamer technischer Infrastruktur. Der Betrieb wird parallel von der Wirtschaftsagentur Wien ausgeschrieben.

Mit der Weiterentwicklung der Wiener Medieninitiative setzt Wien seinen Weg als Vorreiterin in der Förderung von Journalismus und Medieninnovationen im deutschsprachigen Raum fort. Die Einreichung für „Medienstart“ startet im Sommer. Einreichungen für „Medienkooperation“ sind in Kürze möglich. Nähere Informationen werden zeitnah bekannt gegeben.

Über die Wiener Medieninitiative

Die Wiener Medieninitiative wurde 2019 auf Initiative der Stadt Wien ins Leben gerufen und wird von der Wirtschaftsagentur Wien umgesetzt. Ziel ist es, Medienvielfalt, Innovation und journalistische Arbeit nachhaltig zu fördern. Seit ihrem Start wurden mehr als 330 Projekte mit rund 11 Millionen Euro unterstützt und Investitionen von über 26 Millionen Euro ausgelöst. Zu den geförderten Vorzeigeprojekten zählen etwa das inklusive Medium „andererseits“, das digitale Faktencheck-Medium „Bait“, die Lokalzeitung „Der Achte“ sowie das innovative APA-Projekt „Zukunftsbild: capturing the future“. Die Initiative trägt damit ebenso zur Weiterentwicklung etablierter Medien bei wie zur Entstehung neuer journalistischer Angebote. Über die geförderten Projekte entscheidet eine unabhängige Jury.

Mehr Infos: www.wirtschaftsagentur.at