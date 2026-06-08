„Starnacht am Wörthersee“ am 11. Juli um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Die diesjährige „Starnacht am Wörthersee“ am Samstag, dem 11. Juli 2026, live um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON verspricht ein weiteres Mal sommerliche Partystimmung mit hochkarätigem Line-up in der Klagenfurter Ostbucht: Mit dabei sind diesmal – präsentiert von Barbara Schöneberger und Hans Sigl – internationale und nationale Stars aus Schlager, Rock, Pop, Soul und Klassik wie Al Bano, Ray Dalton, Beatrice Egli, Angelo Kelly, Pizzera & Jaus, Vanessa Mai, Semino Rossi, Natalie Holzner, Ela. und Kamrad.

In der Villa Lido in Klagenfurt wurden heute (8. Juni) beim traditionellen Pressegespräch erste Eckpunkte und Informationen rund um die Veranstaltung sowie die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler präsentiert. Mit dabei waren u. a. Landeshauptmann Daniel Fellner, ORF-Kärnten-Landesdirektorin Karin Bernhard, ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger, „Starnacht“-Veranstalter Martin Ramusch (ipImedia), der Bürgermeister der Stadt Klagenfurt Christian Scheider, Martin Doblhammer von der Kärnten Werbung sowie Tourismusverband-Obmann Adolf Kulterer, Barbara Schöneberger und Hans Sigl meldeten sich via Videostatement. Moderiert wurde die Pressekonferenz von ORF-Kärnten-Programmchef Martin Weberhofer.

ORF-Kärnten-Landesdirektorin Karin Bernhard: „Seit mehr als einem Vierteljahrhundert begeistert die ‚Starnacht am Wörthersee‘ mit nationalen und internationalen Stars aus der Pop- und Schlagerwelt und zählt längst zu den größten musikalischen Highlights Kärntens. Die besondere Atmosphäre in der Klagenfurter Wörthersee-Ostbucht macht die Veranstaltung Jahr für Jahr zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der ORF Kärnten berichtet auch heuer wieder ausführlich rund um das Musikspektakel. Radio Kärnten, ‚Kärnten heute‘ und die Social-Media-Kanäle des ORF Kärnten liefern spannende Einblicke hinter die Kulissen. Zudem überträgt Radio Kärnten die Generalprobe live und stimmt das Publikum bereits am Vortag auf die große TV-Show ein. Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern einen stimmungsvollen Abend mit vielen musikalischen Höhepunkten.“

Martin Gastinger, ORF-Unterhaltungschef: „Sommerzeit ist ‚Starnacht‘-Zeit und das heißt beste Stimmung vor den eindrucksvollen Kulissen des Landes. Ich freue mich, dass auch dieses Jahr der perfekte Mix aus Stars und Newcomern sowie Musik aller Genres die ‚Starnacht am Wörthersee‘ zum mitreißenden Open-Air-Event machen. Das Publikum kann via ORF 2 und ORF ON, inklusive spannender Backstage-Einblicke, wieder live und ganz nah mit dabei sein, wenn Barbara Schöneberger und Hans Sigl in der Klagenfurter Ostbucht zu einem Abend voller Hits begrüßen. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die diesen Abend – auch über die Grenzen Österreichs hinaus – erlebbar machen.“

ipImedia-Eigentümer Martin Ramusch: „Mein herzlicher Dank gilt dem Land Kärnten, dem ORF sowie allen Partnern und Sponsoren, die diese Veranstaltung möglich machen. Ich bin sehr stolz eine Bilanz präsentieren zu können, die das Engagement rechtfertigt: Mit einem Gesamt-Werbewert von 12,9 Millionen Euro und einer regionalen Wertschöpfung von 3,4 Millionen Euro unterstreicht die ,Starnacht am Wörthersee‘ ihre Bedeutung für Region und Land.“

Landeshauptmann Daniel Fellner: „Die ,Starnacht am Wörthersee‘ ist ein Highlight, das Kärnten, das schönste Bundesland der Welt, in die Wohnzimmer von mehr als einer Million Menschen in Österreich und Deutschland bringt. Ich freue mich heuer wieder dabei sein zu dürfen. Mit dabei werden auch 1000 ehrenamtlich tätige Kärntnerinnen & Kärntner sein, welchen das Land auf diese Weise ,Danke‘ für ihren großartigen Einsatz sagen möchte.“

Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider: „Die ,Starnacht‘ ist in Pörtschach geboren und hier in Klagenfurt erwachsen geworden. Mittlerweile ist sie über regionale und nationale Grenzen hinaus bekannt geworden. Wir sind stolz, diese wunderbare Veranstaltung hier in Klagenfurt haben zu dürfen.“

Die „Starnacht am Wörthersee“ wird am 11. Juli 2026 live um 20.15 Uhr in ORF 2, auf ORF ON und im MDR übertragen.

Mehr zur „Starnacht am Wörthersee“ im ORF-Programm

Auch im ORF-Landesstudio Kärnten ist die „Starnacht“ ein prominentes Thema. Bereits am 3. Juli wird das „Matakustix“-Open-Air live übertragen. Ab 6. Juli wird in den Flächensendungen täglich über die Vorbereitungen und Hintergründe des großen Events am Wörthersee berichtet. Am Freitag, dem 10. Juli, überträgt Radio Kärnten ab 18.10 Uhr live die Generalprobe direkt vom „Starnacht“-Areal. Auch am Samstag, dem 11. Juli, sendet ORF Radio Kärnten live vor Ort – von 9.00 bis 11.00 Uhr sowie von 14.00 bis 18.00 Uhr. Die Hörerinnen und Hörer erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Interviews, Eindrücken von der „Seitenblicke“-Party und einer Einstimmung auf die große Show. „Kärnten heute“ meldet sich am Samstag, dem 4. Juli, um 19.00 Uhr live vom Veranstaltungsort. Eine umfassende Nachberichterstattung folgt am Sonntag, dem 5. Juli – sowohl in Radio Kärnten als auch in „Kärnten heute“. Insgesamt sendet Radio Kärnten rund 16 Stunden direkt vom „Starnacht“-Areal und verlost darüber hinaus Eintrittskarten für alle Konzerte und Veranstaltungen in der Ostbucht.

ORF-Technik bei der Starnacht am Wörthersee

Die „Starnacht“, eines der Unterhaltungs- und Musik-Highlights des Jahres, wird dank modernster ORF-Technik auch am TV-Gerät, im Web und via App zu einem audiovisuellen Erlebnis der Extraklasse. Ob grandiose Totale der malerischen Kulisse oder spannende Detailaufnahmen der Künstler:innen – insgesamt 15 Kameras von der Krankamera über eine Drohne bis zur Steadicam fangen jeden Aspekt der Show in perfekter HD-Qualität ein. Im hochmodernen, mit IP-Technologie ausgestatteten Übertragungswagen laufen dann alle Bildsignale und Tonspuren zusammen, werden zu einem spektakulären Gesamtereignis für das Publikum vor den großen und kleinen Bildschirmen arrangiert und zu diesen übertragen.

Die „Starnacht am Wörthersee“ auf ORF ON

Den Live-Stream des Events gibt es wie immer auf ORF ON, sodass Fans die Auftritte ihrer Lieblingsstars auch via Web und Apps direkt miterleben können. Und komfortables „Nachschauen“, wann immer es am besten passt, ermöglicht das VoD-Service, das die „Starnacht“ nach der TV-Übertragung für 30 Tage bereitstellt.

Harald Kräuter, ORF-Direktor für Technik und Digitalisierung: „Wir transportieren die ‚Starnacht‘ mit unserer modernen ORF-Technik direkt zum Publikum an den TV-Geräten und mobilen Devices und sorgen für ein Fernseherlebnis, das die Fans mitten ins Geschehen versetzt.“

Weitere Informationen sowie Tickets zur „Starnacht“ und den weiteren Open-Air-Events in der Wörthersee Ostbucht unter https://www.ip-media.tv