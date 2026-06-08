  • 08.06.2026, 14:00:32
  • /
  • OTS0116

AVISO: PK BM Hattmannsdorfer, LH-Stv. Khom und Obmann der Fahrzeugindustrie zur Bedeutung des Automotive Sektors als Schlüsseltechnologie

Shuttlebus am Veranstaltungsort - Anmeldung verpflichtend bis heute 17 Uhr

Wien (OTS) - 

Die Fahrzeugindustrie gilt als wesentlicher Bestandteil der österreichischen Wirtschaft und wurde in der österreichischen Industriestrategie als Schlüsseltechnologie definiert. Am Dienstag, 9. Juni 2026 findet ein Wirtschaftspolitischer Dialog unter dem Motto „Schulterschluss für die Zukunft der Mobilität“ zwischen Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom sowie Vertreterinnen und Vertretern der Branche in Graz statt.

Im Anschluss daran laden wir zu einer Pressekonferenz mit:

  • Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer
  • Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom
  • Roland Prettner, Obmann des WKÖ-Fachverbandes der Fahrzeugindustrie

Es besteht ausschließlich während der Pressekonferenz die Möglichkeit zur Aufnahme von O-Tönen und Fotos

Zeit: Dienstag, 9. Juni 2026; 11:00

Ort: MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG; Liebenauer Hauptstraße 317, 8041 Graz, Austria

Es wird ein Shuttlebus zur Verfügung stehen. Treffpunkt beim Shuttlebus am Werkstor von Magna ist für teilnehmende Journalistinnen und Journalisten um 10:30 Uhr. Wir ersuchen um Pünktlichkeit.

Eine vorherige Anmeldung bis 8.6.2026 um 17 Uhr, unter Angabe von Name und Medium ist via E-Mail unter [email protected] verpflichtend erforderlich aufgrund der Werkssicherheit.

PK BM Hattmannsdorfer, LH-Stv. Khom und Obmann der Fahrzeugindustrie zur Bedeutung des Automotive Sektors als Schlüsseltechnologie

Es wird ein Shuttlebus zur Verfügung stehen. Treffpunkt beim Shuttlebus am Werkstor von Magna ist für teilnehmende Journalistinnen und Journalisten um 10:30 Uhr. Wir ersuchen um Pünktlichkeit. Eine vorherige Anmeldung bis 8.6.2026 um 17 Uhr, unter Angabe von Name und Medium ist via E-Mail unter [email protected] verpflichtend erforderlich aufgrund der Werkssicherheit

Datum: 09.06.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG
Liebenauer Hauptstraße 317
8041 Graz
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
[email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MWA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Dienstag, 09.06.2026, 11:00]

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
[email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright