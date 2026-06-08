Pride Biz Austria: Pride ist Auftrag für Fairness, Evidenz und konkrete Wirkung in der Arbeitswelt

Wien (OTS) -

Anlässlich der Pride betont Pride Biz Austria die zentrale Bedeutung von Fairness, Zugehörigkeit und Chancengleichheit in der Arbeitswelt. Mit Initiativen wie der Auszeichnung Meritus, dem Forschungspreis sowie der aktiven Mitgestaltung des European Pride Business Network setzt die Organisation auf einen Ansatz, der Werte mit messbarer Wirkung verbindet.

„Pride ist für uns weit mehr als Sichtbarkeit. Es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen Menschen ihr Potenzial voll entfalten können. Unternehmen, die Vielfalt ernst nehmen, investieren nicht nur in Fairness, sondern auch in Innovation, Fachkräftebindung und langfristigen wirtschaftlichen Erfolg“, sagt Lukas Burian, Präsident von Pride Biz Austria.

Dabei gehe es nicht um Symbolpolitik, sondern um konkrete Veränderungen in Organisationen, Führungsstrukturen und Unternehmenskulturen.

Aktuelle Forschung zeigt jedoch, dass noch viel zu tun bleibt: Nur 38 % der befragten Wiener Unternehmen berücksichtigen die Zielgruppe LGBTIQ+ aktiv in ihrem Diversity Management. Besonders Großunternehmen und Dienstleistungsunternehmen sind hier weiter, während KMUs häufiger an fehlenden Ressourcen und mangelndem Wissen scheitern.

„Belonging beginnt dort, wo Menschen nicht mehr überlegen müssen, welche Teile ihrer Identität sie sichtbar machen dürfen. Wer Zugehörigkeit schafft, stärkt psychologische Sicherheit, Vertrauen und die Qualität der Zusammenarbeit. Das ist keine private Frage einzelner Beschäftigter, sondern eine Führungsaufgabe“, betont Clar Gallistl, Co-Vorsitz von Pride Biz Austria.

Forschung macht wirksame Maßnahmen sichtbar

Pride Biz Austria setzt seit Jahren auf die Verbindung von Praxis, Wirtschaft und Wissenschaft. Ein wichtiger Baustein dabei ist der Forschungspreis der Organisation, der bereits seit 2004 wissenschaftliche Arbeiten und Projekte auszeichnet und neue Erkenntnisse für Wirtschaft, Gesellschaft und Arbeitswelt sichtbar macht. Noch bis zum 8. Juli läuft aktuell die Einreichfrist für den Forschungspreis. Eingereicht werden können wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten – darunter Dissertationen, Diplom- und Masterarbeiten – ebenso wie Publikationen und Projekte.

„Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung brauchen wir mehr wissenschaftliche Evidenz und weniger Bauchgefühl. Deshalb ist unser Forschungspreis so wichtig. Er macht sichtbar, welche Maßnahmen tatsächlich wirken und wie Unternehmen, Institutionen und Organisationen inklusive Arbeitswelten erfolgreich gestalten können“, so Burian.

Gallistl verweist darauf, dass Ausgrenzung häufig subtil und strukturell wirke:

„Ausgrenzung entsteht oft nicht durch offene Ablehnung, sondern durch Unsichtbarkeit, Schweigen oder fehlende Strukturen. Fairness bedeutet deshalb mehr als Toleranz. Es bedeutet, aktiv Bedingungen zu schaffen, unter denen Menschen dazugehören können. Genau dort beginnt Belonging.“

Pride Biz Austria versteht Pride daher nicht nur als Anlass zum Feiern, sondern als Auftrag für die Zukunft: eine Arbeitswelt zu gestalten, in der Menschen gesehen, gehört und respektiert werden – und in der Fairness, Belonging und Leistung gemeinsam zum Erfolg beitragen.

Über Pride Biz Austria

Aktuell engagieren sich bereits rund 40 Mitgliedsunternehmen gemeinsam mit Pride Biz Austria für mehr LGBTIQ+ Inklusion in der Arbeitswelt. Die Organisation versteht sich dabei als Plattform für Austausch, Wissenstransfer und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Community. Gemeinsam mit bestehenden und zukünftigen Partner:innen möchte Pride Biz Austria diesen Weg weitergehen und inklusive Arbeitswelten aktiv mitgestalten.