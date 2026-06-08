Petitionsausschuss tagte im Wiener Rathaus

Wien (OTS) -

Der Gemeinderatsausschuss für Petitionen hat heute, Montag, im Wiener Rathaus getagt. Auf der Tagesordnung standen 19 Petitionen.

Petition „WESTBAHNPARK – in voller Länge und ohne Bebauung!“

Der Petitionsausschuss sprach die Empfehlung an Stadträtin Ulli Sima aus, in der weiteren Planung des Westbahnareals auch auf die Schaffung eines zusammenhängenden, barrierefrei nutzbaren und klimawirksamen Grünraums zu achten. Weiters sollen – wo sinnvoll möglich – bestehende Biodiversitätsflächen integriert und die Durchwegung gesichert sowie die Bürger*innenbeteiligung im weiteren Verfahren fortgeführt werden. Somit wurde die Petition abgeschlossen.

Petition „Stoppt den Gehsteig-Zwang – Erst Alternativen prüfen, bevor Bürger zahlen!“

Der Gemeinderatsausschuss beschloss die Empfehlung an Stadträtin Elke Hanel-Torsch, die bewährten Regelungen zu Gehsteigherstellungen fortzuführen, die je nach Bedarfslage die Möglichkeit einer Stundung zugunsten der betroffenen Bürger*innen vorsehen. Da mit der bestehenden Rechtslage zu Gehsteigherstellungen eine bewährte Grundlage bereits geschaffen ist, wurde die Petition abgeschlossen.

Petition „Bessere Öffis für die Lobau – Verkehrsausbau jetzt!“

Der Ausschuss sprach die Empfehlung an Stadträtin Ulli Sima aus, das bestehende engmaschige und leicht zugängliche Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln beizubehalten sowie die weitere Entwicklung der Nachfrage zu beobachten und bei Bedarf zu optimieren. Die Petition wurde abgeschlossen, da das bestehende Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln in der Lobau weiter beobachtet wird.

Petition „Grünraum statt Beton – Die Gersthofer Sportplatzwiese soll unverbaut bleiben!“

Seitens des Gemeinderatsausschusses erging die Empfehlung an Bezirksvorsteherin Silvia Nossek, den Ausbau der Sportinfrastruktur in Währing weiterhin zu ermöglichen und einen Dialog zwischen dem Turnverein und den Anrainer*innen zu ermöglichen, um die relevanten Themen wie Baumschutz, die Zugänglichkeit des Geländes sowie eventuelle Herausforderungen während der Errichtung der Turnhalle zu besprechen. Die Petition wurde abgeschlossen, da der Bedarf an Bewegungs- und Sportmöglichkeiten in Währing groß und die Sportinfrastruktur gering ist.

Petition „Kostenlose öffentliche Toiletten für alle!“

Der Petitionsausschuss beschloss die Empfehlung an Stadtrat Jürgen Czernohorszky, weiterhin ein umfangreiches Angebot an kostenlosen Toiletten anzubieten und die mögliche Ausweitung zu prüfen. Da derzeit bereits 138 von 167 öffentlichen Bedürfnisanstalten kostenlos zugänglich sind sowie in 27 der öffentlichen Bedürfnisanstalten der MA 48 während der Betreuungszeiten ein erhöhtes Serviceangebot durch die Anwesenheit von Reinigungspersonal angeboten und eine Ausweitung der kostenlosen Angebote geprüft wird, wurde die Petition abgeschlossen.

Petition „Schulumfeld verbessern – Jetzt für Kinder handeln!“

Der Gemeinderatsausschuss sprach die Empfehlung an Stadträtin Ulli Sima aus, die bestehenden Maßnahmen für die Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität vor Schulen weiterhin zu verbessern und die Begrünung dieser Plätze fortzuführen sowie weiterhin daran zu arbeiten, mehr Volksschulen an das bestehende Radwegnetz anzubinden. Die Petition wurde abgeschlossen, da bereits seitens der Stadt viele Maßnahmen getroffen wurden und weiter umgesetzt werden, um Schulvorplätze verkehrssicher auszugestalten, wie etwa in den im Mai 2026 vorgestellten Low-Traffic-Grätzl.

Petition „Steinitzsteg muss bleiben!“

Der Ausschuss beschloss die Empfehlung an Stadträtin Ulli Sima, die gemeinsam mit der ASFINAG präsentierte Umleitungslösung zeitgerecht umzusetzen, um sicheres und komfortables Radfahren auf der Alternativroute zu ermöglichen. Da diese Umleitungslösung bereits präsentiert wurde und neue Radwegalternativen erarbeitet wurden, wurde die Petition abgeschlossen.

Petition „Fiaker-Verbot jetzt!“

Der Petitionsausschuss sprach die Empfehlung an Stadtrat Jürgen Czernohorszky aus, nach Vorliegen der Studienergebnisse „Pferdenutzung in Zeiten des Klimawandels“ eine faktenbasierte Diskussion und die Erarbeitung von Lösungen im Sinne der Tiere zu ermöglichen. Damit wurde die Petition abgeschlossen.

Weitere Petitionen

Die drei Petitionen „Petition gegen die Erhöhung der Hundeabgabe 2026“, „Nein zur Flächenwidmung am Laaerberg“ und „Petition für einen autofreien Johannes-Diodato-Park – Mehr Raum für Nachbarschaft, Schulweg und Lebensqualität“ wurden neu in Behandlung genommen. Der Petitionsausschuss beschloss, Stellungnahmen der zuständigen Stadträt*innen und deren Geschäftsgruppen sowie der betroffenen Bezirksvorsteher*innen und -vertretungen und von weiteren betroffenen Organisationen einzuholen sowie die Einbringer*innen der Petitionen zur Erläuterung der Argumente vor den Ausschuss einzuladen.

Die acht Petitionen „Ganzjähriges Böllerverbot in Wien ohne Ausnahmen“, „Keine Kürzung des Lateinunterrichts!“, „Digitale Einbindung von Wahlen und Behördengängen in Wien“, „Herr“ (Die Petition setzt sich für ein sicheres und attraktives Fahren mit dem Fahrrad in Wien ein), „Minimales Heizziel in den ÖPNV“, „Stopp der Umbenennung von rund 40 Stationen der Wiener Linien“, „Wiederherstellung der Pensionisten-Vergünstigungen bei Tickets und Jahrestickets der Wiener Linien“ und „Unabhängige Preisregulierung für Wiener Fernwärme“ wurden nicht in Behandlung genommen, da sie die Voraussetzungen des Wiener Petitionsgesetzes nicht erfüllen.

Die nächste öffentliche Sitzung des Petitionsausschusses findet voraussichtlich am Freitag, 4. September 2026, um 10 Uhr im Rathaus statt.

Petitionsausschuss seit 2013

Der Petitionsausschuss besteht seit 2013. Er setzt sich aus Gemeinderät*innen aller im Wiener Gemeinderat vertretenen Fraktionen zusammen. Wiener*innen, die ihr 16. Lebensjahr vollendet haben, haben unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit die Möglichkeit, ihre Anliegen an den Petitionsausschuss heranzutragen. Diese werden ab 500 Unterstützer*innen im Ausschuss behandelt. Alle bisher eingebrachten Petitionen sind unter www.petitionen.wien.gv.at abrufbar. Dort können auch online Petitionen (ID Austria notwendig) unterstützt oder eingebracht werden. (Schluss) nic