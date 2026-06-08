Wien (OTS) -

Störe sind die am stärksten bedrohte Tierfamilie der Welt. Mit dem Projekt LIFE-Boat4Sturgeon setzen sich internationale Partnerinnen und Partner dafür ein, die letzten vier Störarten in der Donau vor dem Aussterben zu bewahren.



Die einzige schwimmende Aufzuchtstation Europas – ein entsprechend umgebautes, ehemaliges Steintransportschiff – liegt seit einem Jahr an der Donauinsel in Wien. Auf dieser ist nun die erste erfolgreiche Nachzucht von Sternhausen im Rahmen eines Artenschutzprojektes gelungen.



Die Projektpartner von LIFE-Boat4Sturgeon – Universität für Bodenkultur in Wien (Projektleitung), das österreichische Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, viadonau und die Stadt Wien – Wiener Gewässer – laden Sie im Rahmen des Danube Days herzlich zum Fototermin mit Kurzstatements auf der schwimmenden Aufzuchtstation an der Donauinsel ein.



Sprechen werden:

Umweltminister Norbert Totschnig , Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft

, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft Stadträtin Ulli Sima , Stadt Wien

, Stadt Wien Geschäftsführer Hans-Peter Hasenbichler , viadonau

, viadonau Vizerektor Christoph Pfeifer, BOKU University

Datum: 15. Juni 2026

Uhrzeit: 13:00 Uhr

Ort: LIFE-Boat4Sturgeon, Reichsbrücke 215, 1220 Wien



Anmeldung

Zur besseren Planung bitten wir um eine Anmeldung bis spätestens 11. Juni 2026 an [email protected] Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Fototermin mit Kurzstatements: Erste erfolgreiche Nachzucht von Sternhausen-Stören in einem Artenschutzprojekt gelungen

Störe sind die am stärksten bedrohte Tierfamilie der Welt. Mit dem Projekt LIFE-Boat4Sturgeon setzen sich internationale Partnerinnen und Partner dafür ein, die letzten vier Störarten in der Donau vor dem Aussterben zu bewahren. Die einzige schwimmende Aufzuchtstation Europas – ein entsprechend umgebautes, ehemaliges Steintransportschiff – liegt seit einem Jahr an der Donauinsel in Wien. Auf dieser ist nun die erste erfolgreiche Nachzucht von Sternhausen im Rahmen eines Artenschutzprojektes gelungen. Die Projektpartner von LIFE-Boat4Sturgeon – Universität für Bodenkultur in Wien (Projektleitung), das österreichische Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, viadonau und die Stadt Wien – Wiener Gewässer – laden Sie im Rahmen des Danube Days herzlich zum Fototermin mit Kurzstatements auf der schwimmenden Aufzuchtstation an der Donauinsel ein.

Datum: 15.06.2026, 13:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: LIFE-Boat4Sturgeon

Reichsbrücke 215

1220 Wien

Österreich