  • 08.06.2026, 13:44:02
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Fototermin mit Kurzstatements: Erste erfolgreiche Nachzucht von Sternhausen-Stören in einem Artenschutzprojekt gelungen

Wien (OTS) - 

Störe sind die am stärksten bedrohte Tierfamilie der Welt. Mit dem Projekt LIFE-Boat4Sturgeon setzen sich internationale Partnerinnen und Partner dafür ein, die letzten vier Störarten in der Donau vor dem Aussterben zu bewahren.

Die einzige schwimmende Aufzuchtstation Europas – ein entsprechend umgebautes, ehemaliges Steintransportschiff – liegt seit einem Jahr an der Donauinsel in Wien. Auf dieser ist nun die erste erfolgreiche Nachzucht von Sternhausen im Rahmen eines Artenschutzprojektes gelungen.

Die Projektpartner von LIFE-Boat4Sturgeon – Universität für Bodenkultur in Wien (Projektleitung), das österreichische Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, viadonau und die Stadt Wien – Wiener Gewässer – laden Sie im Rahmen des Danube Days herzlich zum Fototermin mit Kurzstatements auf der schwimmenden Aufzuchtstation an der Donauinsel ein.

Sprechen werden:

  • Umweltminister Norbert Totschnig, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
  • Stadträtin Ulli Sima, Stadt Wien
  • Geschäftsführer Hans-Peter Hasenbichler, viadonau
  • Vizerektor Christoph Pfeifer, BOKU University

Datum: 15. Juni 2026
Uhrzeit: 13:00 Uhr
Ort: LIFE-Boat4Sturgeon, Reichsbrücke 215, 1220 Wien

Anmeldung
Zur besseren Planung bitten wir um eine Anmeldung bis spätestens 11. Juni 2026 an [email protected] Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Fototermin mit Kurzstatements: Erste erfolgreiche Nachzucht von Sternhausen-Stören in einem Artenschutzprojekt gelungen

Störe sind die am stärksten bedrohte Tierfamilie der Welt. Mit dem Projekt LIFE-Boat4Sturgeon setzen sich internationale Partnerinnen und Partner dafür ein, die letzten vier Störarten in der Donau vor dem Aussterben zu bewahren. Die einzige schwimmende Aufzuchtstation Europas – ein entsprechend umgebautes, ehemaliges Steintransportschiff – liegt seit einem Jahr an der Donauinsel in Wien. Auf dieser ist nun die erste erfolgreiche Nachzucht von Sternhausen im Rahmen eines Artenschutzprojektes gelungen. Die Projektpartner von LIFE-Boat4Sturgeon – Universität für Bodenkultur in Wien (Projektleitung), das österreichische Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, viadonau und die Stadt Wien – Wiener Gewässer – laden Sie im Rahmen des Danube Days herzlich zum Fototermin mit Kurzstatements auf der schwimmenden Aufzuchtstation an der Donauinsel ein.

Datum: 15.06.2026, 13:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: LIFE-Boat4Sturgeon
Reichsbrücke 215
1220 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/

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[Montag, 15.06.2026, 13:00]

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK)

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Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
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