  • 08.06.2026, 13:17:02
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Sport Austria Finals machten Wien zur großen Bühne des heimischen Sports

Die Österreichischen Lotterien gratulieren als Presenting Partner allen Athleth:innen, Organisator:innen und Helfer:innen zu diesem beeindruckenden Sportfest.

Wien (OTS) - 

Mit dem Ziel, die Vielfalt des Sports in Österreich sichtbar zu machen, wurden die Sport Austria Finals ins Leben gerufen. Ein Anspruch, der bei der am Sonntag zu Ende gegangenen, viertägigen Veranstaltung an nicht weniger als 31 Wettkampfstätten in und um Wien eindrucksvoll eingelöst wurde. Rund 7.000 Athlet:innen traten in 46 Sportarten an und sorgten mit starken Leistungen und besonderen Momenten für große Aufmerksamkeit – auch in Disziplinen, die sonst wenig im medialen Fokus stehen.

Die Sport Austria Finals waren damit auch heuer weit mehr als eine sportliche Leistungsschau: Sie brachten den Sport zu den Menschen und setzten wichtige Impulse für den Breiten- und Nachwuchssport.

Auch Athlet:innen mit Behinderung waren Teil des Programms und machten die Bedeutung des Parasports in Österreich sichtbar. Ein besonderes Highlight setzte Para-Schwimmer Andreas Ernhofer, der über 100 Meter Rücken seine bisherige Bestmarke überbot und eine neue inoffizielle Weltrekordzeit aufstellte.

Als bedeutendster Financier des Sports in Österreich begleiten die Österreichischen Lotterien den heimischen Sport seit 40 Jahren. Die Presenting Partnerschaft bei den Sport Austria Finals unterstreicht dieses Engagement und setzt ein Zeichen der Anerkennung für Athlet:innen und Verbände und für die Weiterentwicklung des Sports in Österreich.

Bilder zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Presse-Bilder

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Managing Director Corporate Communications
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