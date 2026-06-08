Die FMTG geht mit Managementvertrag für das TRIFORÊT alpin.resort in Hinterstoder den nächsten Schritt mit Falkensteiner Residences

Wien/Hinterstoder (OTS) -

Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) setzt einen weiteren Schritt in der strategischen Entwicklung ihrer Marke. Mit dem TRIFORÊT alpin.resort in Hinterstoder setzt das Unternehmen das erste Mal auf Falkensteiner Residences im Boutique-Stil. Für das Resort in Oberösterreich wurde ein langfristiger Managementvertrag abgeschlossen. Die Eröffnung ist für den 9. Juli 2026 geplant.



Damit reagiert die FMTG auf eine Entwicklung, die den internationalen Luxustourismus seit Jahren prägt und festigt ihre Stellung als Vorreiter im Segment hochwertig betriebener Residences im alpinen und europäischen Ferienraum.



Servicierte Residences gelten als am schnellsten wachsendes Segment im globalen Luxury Hospitality Markt. Internationale Hotelmarken wie Four Seasons, Aman oder Six Senses bauen ihr Angebot in diesem Bereich kontinuierlich aus. Marktbeobachter wie Knight Frank verzeichnen seit Jahren zweistellige Wachstumsraten, die sich seit 2020 nochmals deutlich beschleunigt haben. Besonders gefragt sind dabei private Rückzugsorte mit professionellem Service, hoher Aufenthaltsqualität und klarer architektonischer Handschrift.



Für Betreiber und Eigentümer verbindet das Modell mehrere Vorteile: die Privatsphäre und Großzügigkeit eines privaten Refugiums mit den Leistungen eines Fünf Sterne Hauses, professioneller Betreiberkompetenz und einem erprobten Renditeinstrument. Das Modell hat sich von den Alpen über die Adria bis nach Südostasien als zukunftsfähig etabliert.

Nächster Entwicklungsschritt der Falkensteiner Residences

Die FMTG entwickelt und betreibt mit den Falkensteiner Residences seit Jahren erfolgreich servicierte Residences innerhalb bestehender Falkensteiner Hotelanlagen. Mit den touristisch geführten Falkensteiner Residences, wie dem TRIFORÊT alpin.resort, geht das Tourismusunternehmen nun den nächsten strategischen Schritt.



Die FMTG erweitert damit ihr Portfolio um Residences, die als Hideaway ein vollständiges Luxuserlebnis bieten. Im Mittelpunkt stehen dabei kleinere alpine und europäische Destinationen mit höchstmöglicher Privatsphäre und ein bewusst kuratiertes Angebot aus Kulinarik, Spa und Naturerlebnissen - weit entfernt von anonymer Massenhotellerie.



„ Der weltweite Trend zeigt: Anspruchsvolle Reisende suchen nicht mehr das große Hotel, sondern den persönlichen Ort. Raum, Stille, Natur und gleichzeitig kompromisslose Qualität und Professionalität. Genau diesen Anspruch erfüllen die neuen Falkensteiner Residences “, so Otmar Michaeler, CEO der FMTG. „ Mit dem TRIFORÊT alpin.resort zeigen wir, wie dieses neue Format in der Praxis aussieht: ein Boutique Resort im Fünf Sterne Standard, das sich konsequent der Landschaft und Destination verschreibt. Hinterstoder ist dafür der ideale Auftakt .“

Rückzugsort in den Oberösterreichischen Alpen