- 08.06.2026, 13:00:04
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Die FMTG geht mit Managementvertrag für das TRIFORÊT alpin.resort in Hinterstoder den nächsten Schritt mit Falkensteiner Residences
Der weltweite Trend zeigt: Anspruchsvolle Reisende suchen nicht mehr das große Hotel, sondern den persönlichen Ort. Raum, Stille, Natur und gleichzeitig kompromisslose Qualität und Professionalität. Genau diesen Anspruch erfüllen die neuen Falkensteiner Residences
Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) setzt einen weiteren Schritt in der strategischen Entwicklung ihrer Marke. Mit dem TRIFORÊT alpin.resort in Hinterstoder setzt das Unternehmen das erste Mal auf Falkensteiner Residences im Boutique-Stil. Für das Resort in Oberösterreich wurde ein langfristiger Managementvertrag abgeschlossen. Die Eröffnung ist für den 9. Juli 2026 geplant.
Damit reagiert die FMTG auf eine Entwicklung, die den internationalen Luxustourismus seit Jahren prägt und festigt ihre Stellung als Vorreiter im Segment hochwertig betriebener Residences im alpinen und europäischen Ferienraum.
Servicierte Residences gelten als am schnellsten wachsendes Segment im globalen Luxury Hospitality Markt. Internationale Hotelmarken wie Four Seasons, Aman oder Six Senses bauen ihr Angebot in diesem Bereich kontinuierlich aus. Marktbeobachter wie Knight Frank verzeichnen seit Jahren zweistellige Wachstumsraten, die sich seit 2020 nochmals deutlich beschleunigt haben. Besonders gefragt sind dabei private Rückzugsorte mit professionellem Service, hoher Aufenthaltsqualität und klarer architektonischer Handschrift.
Für Betreiber und Eigentümer verbindet das Modell mehrere Vorteile: die Privatsphäre und Großzügigkeit eines privaten Refugiums mit den Leistungen eines Fünf Sterne Hauses, professioneller Betreiberkompetenz und einem erprobten Renditeinstrument. Das Modell hat sich von den Alpen über die Adria bis nach Südostasien als zukunftsfähig etabliert.
Nächster Entwicklungsschritt der Falkensteiner Residences
Die FMTG entwickelt und betreibt mit den Falkensteiner Residences seit Jahren erfolgreich servicierte Residences innerhalb bestehender Falkensteiner Hotelanlagen. Mit den touristisch geführten Falkensteiner Residences, wie dem TRIFORÊT alpin.resort, geht das Tourismusunternehmen nun den nächsten strategischen Schritt.
Die FMTG erweitert damit ihr Portfolio um Residences, die als Hideaway ein vollständiges Luxuserlebnis bieten. Im Mittelpunkt stehen dabei kleinere alpine und europäische Destinationen mit höchstmöglicher Privatsphäre und ein bewusst kuratiertes Angebot aus Kulinarik, Spa und Naturerlebnissen - weit entfernt von anonymer Massenhotellerie.
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Der weltweite Trend zeigt: Anspruchsvolle Reisende suchen nicht mehr das große Hotel, sondern den persönlichen Ort. Raum, Stille, Natur und gleichzeitig kompromisslose Qualität und Professionalität. Genau diesen Anspruch erfüllen die neuen Falkensteiner Residences“, so Otmar Michaeler, CEO der FMTG. „
Mit dem TRIFORÊT alpin.resort zeigen wir, wie dieses neue Format in der Praxis aussieht: ein Boutique Resort im Fünf Sterne Standard, das sich konsequent der Landschaft und Destination verschreibt. Hinterstoder ist dafür der ideale Auftakt.“
Rückzugsort in den Oberösterreichischen Alpen
Das TRIFORÊT alpin.resort liegt in Hinterstoder am Tor zum Toten Gebirge, einer der wildesten und authentischsten Gebirgslandschaften der Ostalpen und umfasst 41 Apartments sowie 20 Chalets in unmittelbarer Nähe zu den Pisten. Die Region zählt bewusst nicht zu den klassischen alpinen Massendestinationen, sondern steht für naturnahe Erholung, Ruhe und ganzjährigen Tourismus. Im Winter gehört Hinterstoder zu den wichtigsten Skigebieten Oberösterreichs, im Sommer prägen Bergseen, Wanderwege und alpine Rückzugsorte das Angebot.
Die Architektur des Resorts orientiert sich an der alpinen Umgebung und verbindet großzügige private Rückzugsräume mit einem auf Individualität ausgerichteten Hospitality Konzept. Geplant sind unter anderem ein ausgewähltes Spa Angebot sowie persönliche Serviceleistungen im Falkensteiner Stil.
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Es war schon immer unsere Idee, an diesem besonderen Ort etwas zu schaffen, das sich bewusst von klassischen Ferienanlagen abhebt. Mit Falkensteiner haben wir den richtigen Partner gefunden, der unsere Vision langfristig mit touristischer Kompetenz und echtem Qualitätsanspruch weiterentwickelt“, sagt Michael Fröhlich, Miteigentümer des TRIFORÊT alpin.resort.
Friedrich Huemer, ebenfalls Miteigentümer des Resorts, verweist auf die langfristige Zusammenarbeit: „
Uns verbindet mit Falkensteiner eine langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft. Mit der FMTG haben wir für Hinterstoder einen erfahrenen Betreiber an Bord, der das Projekt langfristig mit Qualität und touristischer Vision führen wird.“
Für die FMTG markiert das Projekt zugleich den Auftakt für den weiteren Ausbau des Residences Geschäftsfeldes.
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Falkensteiner ist seit Jahrzehnten mit dem alpinen Tourismus verwurzelt. Hinterstoder hat sich zu einer der spannendsten Ganzjahresdestinationen im Alpenraum entwickelt“, sagt Erich Falkensteiner, Aufsichtsratsvorsitzender der FMTG. „
Das TRIFORÊT ist für uns mehr als eine neue Partnerschaft. Es ist der Auftakt zu einem neuen Kapitel unserer Marke: Falkensteiner Residences - konsequent im Fünf Sterne Standard, in den schönsten Destinationen Europas.“
Buchungen und Anfragen zum TRIFORÊT alpin.resort sind ab sofort möglich über:
· Website: www.triforet.at
· Reservierung: [email protected]
· Hotel: [email protected]
· Telefon: +43 7564 93013
Rückfragen & Kontakt
FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG
Alexandra Geyer
Director PR & Public Affairs
Telefon: +43 69917187073
E-Mail: [email protected]
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