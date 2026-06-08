  • 08.06.2026, 12:36:32
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  • OTS0097

WM-Qualifikation der Frauen: Norwegen – Österreich live in ORF 1

Am 9. Juni ab 17.40 Uhr

Wien (OTS) - 

Nach dem 1:0 gegen Slowenien haben Österreichs Frauen Lust auf mehr: In der WM-Qualifikation geht es am Dienstag, dem 9. Juni 2026, in Oslo gegen Norwegen. ORF 1 überträgt das Spiel ab 17.40 Uhr live. Kommentatoren sind Anna-Theresa Lallitsch und Michael Liendl, durch die Sendung führt Christian Diendorfer.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.

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