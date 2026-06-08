WM-Qualifikation der Frauen: Norwegen – Österreich live in ORF 1

Wien (OTS) -

Nach dem 1:0 gegen Slowenien haben Österreichs Frauen Lust auf mehr: In der WM-Qualifikation geht es am Dienstag, dem 9. Juni 2026, in Oslo gegen Norwegen. ORF 1 überträgt das Spiel ab 17.40 Uhr live. Kommentatoren sind Anna-Theresa Lallitsch und Michael Liendl, durch die Sendung führt Christian Diendorfer.

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