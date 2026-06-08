  • 08.06.2026, 12:27:03
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  • OTS0094

ARTE beim Seriencamp 2026

ELDORADO Serie von Tarek Haoudy, Nacim Mehtar und Pauline Guéna / Regie : Louis Farge ARTE France et TOP (The Originals Productions), Beside Productions, Deutschlandpremiere beim SERIENCAMP in Köln am 9. Juni um 19.00 Uhr in Anwesenheit des Regisseurs Louis Farge (u.a.) // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9021 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Straßburg (OTS) - 

Heute eröffnet das SERIENCAMP Festival (9. bis 11. Juni). Dieses Jahr unterstützt ARTE das größte Serienfestival Deutschlands als Premiumpartner. Die Conference vom SERIENCAMP zählt zum führenden Branchentreff im Bereich Serien. Im Rahmen des WORK IN PROGRESS stellt ARTE seine aktuellen Serienproduktionen vor.

Alexandre Piel (stv. Leiter Fiction, ARTE France) und Uta Cappel (Redakteurin, ARTE) präsentieren NEXT FROM ARTE am Dienstag 9. Juni 2026 (ab 15.40 Uhr)

https://www.seriencamp.tv/conference/termine/work-in-progress-next-from-1/

Beim Festival ist ARTE mit drei koproduzierten Serien vertreten.

Weltpremiere

Dienstag, 9. Juni, um 18.15 Uhr

WESTENDGIRL

Von Richard Kropf

Regie: Pola Beck (Co-Creator), Stephan Schaller

Mit: Helena Zengel, Lucas Gregorowicz, Luise Heyer

Deutschland 2026, 6x45

WDR/ARTE, Flare Film, BETA Film

https://www.seriencamp.tv/serien/westend-girl

Deutschlandpremiere

Dienstag, 9. Juni, um 19.00 Uhr

EDLORADO

Serie von Tarek Haoudy, Nacim Methar und Pauline Guéna

Regie: Louis Farge

Mit: Jérémie Renier, Karim Leklou, Marie Colomb, Laurent Capelluto, Clémentine Fargeas,David Marsais,George Siatidis,

Karim Barras, Stéphane Guillon, and the participation of Patrick Chesnais

Frankreich/Belgien 2025, 6x52')

ARTE France & TOP-The Originals Productions, Beside Productions

https://www.seriencamp.tv/serien/eldorado/

Im Herbst auf arte.tv und auf ARTE

Deutschlandpremiere

Donnerstag, 11. Juni, um 20.45 Uhr

HAPPINESS 2

Serie von Pouria Takavar und Yashar Alishenas

Regie : Pouria Takavar

Drehbuch : Louise Silverio, Sonia Emamzadeh, Timothée Prudhomme, Yasmine Fattahi, Yashar Alishenas et Pouria Takavar Mit Ghazal Shojaei, Yasmine Fattahi, Steve Mege, Manon Beutler u.v.

Frankreich, 2026, 9 x 7' à 11'

ARTE France, La Onda Productions

https://www.seriencamp.tv/serien/happiness-staffel-2/

Ab 29. Juni auf arte.tv zum Streamen

Rückfragen & Kontakt

Lucia Göhner
Referentin für Presse und PR
[email protected]
+33 3 90 14 21 57

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Anhang

Vorschau Bild von ELDORADO Serie von Tarek Haoudy, Nacim Mehtar und Pauline Guéna / Regie : Louis Farge ARTE France et TOP (The Originals Productions), Beside Productions, Deutschlandpremiere beim SERIENCAMP in Köln am 9. Juni um 19.00 Uhr in Anwesenheit des Regisseurs Louis Farge (u.a.) // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9021 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. [Bild, 671.47KB]
Vorschau Bild von Serie (Kurzformat) Happiness 2 Deutschlandpremiere beim Seriencamp am Donnerstag, 11. Juni und ab 29. Juni zu streamen auf arte.tv // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9021 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. [Bild, 180.04KB]

ARTE G.E.I.E.

Rückfragen & Kontakt

Lucia Göhner
Referentin für Presse und PR
[email protected]
+33 3 90 14 21 57

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