oecolution: EABG jetzt beschließen – Energiewende braucht Umsetzung statt neuer Zieldebatten

Wien (OTS) -

Die Klima-NGO oecolution fordert die rasche Beschlussfassung des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetzes (EABG).

„Österreich braucht nicht immer neue Ziele, sondern endlich konkrete Maßnahmen. Das EABG soll dafür sorgen, dass geplante Energieprojekte endlich losstarten können", sagt oecolution-Geschäftsführer Christian Tesch.

oecolution begrüßt die geplanten Verfahrensvereinfachungen und die stärkere Berücksichtigung des öffentlichen Interesses für Energieprojekte. "Dadurch kann die Energiewende nicht mehr durch ständige Anträge und Einsprüche verzögert werden", so Tesch.

Der Ausbau von Sonne, Wind, Wasser, Netzen und Speichern müsse konsequent beschleunigt werden – für mehr Unabhängigkeit von Energieimporten und eine sichere Versorgung.

„Das EABG ist ein dringend benötigtes Werkzeug für die Energiewende. Der Nationalrat sollte das Gesetz jetzt beschließen und damit den Weg für schnellere Verfahren freimachen“, so Tesch.