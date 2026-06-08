  • 08.06.2026, 12:18:02
  • /
  • OTS0091

oecolution: EABG jetzt beschließen – Energiewende braucht Umsetzung statt neuer Zieldebatten

Schnellere Verfahren, mehr Versorgungssicherheit und weniger Verzögerungen bei Energieprojekten

Wien (OTS) - 

Die Klima-NGO oecolution fordert die rasche Beschlussfassung des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetzes (EABG).

„Österreich braucht nicht immer neue Ziele, sondern endlich konkrete Maßnahmen. Das EABG soll dafür sorgen, dass geplante Energieprojekte endlich losstarten können", sagt oecolution-Geschäftsführer Christian Tesch.

oecolution begrüßt die geplanten Verfahrensvereinfachungen und die stärkere Berücksichtigung des öffentlichen Interesses für Energieprojekte. "Dadurch kann die Energiewende nicht mehr durch ständige Anträge und Einsprüche verzögert werden", so Tesch.

Der Ausbau von Sonne, Wind, Wasser, Netzen und Speichern müsse konsequent beschleunigt werden – für mehr Unabhängigkeit von Energieimporten und eine sichere Versorgung.

„Das EABG ist ein dringend benötigtes Werkzeug für die Energiewende. Der Nationalrat sollte das Gesetz jetzt beschließen und damit den Weg für schnellere Verfahren freimachen“, so Tesch.

Rückfragen & Kontakt

oecolution austria
Thomas Otrok
Telefon: +43 664 1212 635
E-Mail: [email protected]
Website: www.oecolution.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OEL

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

OEcolution Austria

Rückfragen & Kontakt

oecolution austria
Thomas Otrok
Telefon: +43 664 1212 635
E-Mail: [email protected]
Website: www.oecolution.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright