Hundedachverband ÖKV übernimmt Gastgeberschaft der World Dog Show 2027

Wien (OTS) -

Von 27. bis 30. Mai 2027 richtet der Österreichische Kynologenverband (ÖKV) die World Dog Show in Tulln aus und holt damit eine der bedeutendsten kynologischen Veranstaltungen der Welt nach Österreich. Mit der offiziellen Staffelübergabe durch den Welthundeverband FCI (Federation Cynologique Internationale) von Italien an Österreich im Rahmen der World Dog Show 2026 in Bologna übernahm der ÖKV nun offiziell die Gastgeberrolle der nächsten Welthundeausstellung von der italienische Hundeorganisation ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana). Die World Dog Show gilt als jährlicher globaler Treffpunkt für Menschen, die ihre Leidenschaft für Hunde teilen, für verantwortungsvolle Hundezucht, internationale Freundschaften, gelebte Gemeinschaft und die besondere Verbindung zwischen Mensch und Hund und zieht tausende Aussteller und Hunde, Hundezüchterinnen und -züchter, Richterinnen und Richter sowie Hundeliebhaber aus aller Welt an.

Verantwortung für gesunde Hunde und Begeisterung für Hundewelt

„Wir verstehen die World Dog Show als ein internationales Forum für Austausch, Freundschaft und die gemeinsame Leidenschaft für gesunde Hunde, verantwortungsvolle Hundezucht und qualitätvolle Hundeausbildung. Menschen aus unterschiedlichsten Ländern kommen hier zusammen, knüpfen neue Kontakte, pflegen langjährige Freundschaften und teilen die Freude an ihren Hunden. Genau diese besondere Atmosphäre macht die World Dog Show einzigartig“, erklärt ÖKV-Präsident Philipp Ita anlässlich der Staffelübergabe bei der World Dog Show 2026 in Bologna. „Wir gratulieren unseren italienischen Kollegen von der ENCI unter der großartigen Führung von Präsident Dino Muto für die erfolgreiche Ausrichtung der diesjährigen World Dog Show. Als Land mit starker kynologischer Geschichte und Tradition übernehmen wir die Gastgeberrolle mit viel Herzblut“, so Präsident Ita und der Leiter des Organisationsteams Peter F. Berchtold. „Österreich macht sich startklar: Die Hundewelt kann sich auf 2027 freuen!“

Internationale Vernetzung für Hundewelt und gemeinsame Erlebnisse

Im Mittelpunkt der jährlichen Veranstaltung stehen bei den Richterinnen und Richtern Gesundheit, Wesen, Funktionalität und die nachhaltige Entwicklung der einzelnen Hunderassen. Gleichzeitig lebt die World Dog Show von der Begeisterung und Leidenschaft jener Menschen, die Hunde als wichtigen Teil ihres Lebens verstehen. Internationale Ausstellungen wie die World Dog Show schaffen jene besondere Atmosphäre, in der Menschen aus aller Welt ihre Erfahrungen teilen, voneinander lernen und gemeinsam mit ihren Hunden unvergessliche Momente erleben.

„Verantwortungsvolle Hundezucht braucht Transparenz, Fachwissen und internationalen Dialog. Die World Dog Show bringt Menschen zusammen, die sich mit großem Engagement für gesunde Hunde und den Erhalt der Vielfalt der Hunderassen und deren Wesen und Gesundheit einsetzen. Und es ist ein Fest der internationalen Hundegemeinschaft: voller Emotionen, spannender Wettbewerbe, persönlicher Begegnungen und echter Freude am Leben mit Hunden“, so Ita.

Die organisatorischen Vorbereitungen für die World Dog Show 2027 laufen bereits seit Monaten. Das Organisationsteam unter der Leitung des international erfahrenen Allround-Richters Peter F. Berchtold arbeitet gemeinsam mit einem breit aufgestellten Team des ÖKV an der Umsetzung des Großereignisses in Tulln.

Österreichs internationale Tradition im Hundewesen

Die Bedeutung Österreichs innerhalb der internationalen Kynologie ist historisch gewachsen. Der Österreichische Kynologenverband wurde bereits 1909 gegründet und war 1911 neben Belgien, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden eine der 5 Gründungsnationen des internationalen Hundeverbands FCI (Fédération Cynologique Internationale), der heute 97 Mitgliedsländer zählt. Österreich zählt damit international zu den historischen Kernländern der internationalen Kynologie und des Hundewesens. Zudem stammen mit der Tiroler Bracke, der Brandlbracke, der Steirischen Rauhaarbracke, der Alpenländischen Dachsbracke und dem Österreichischen Pinscher fünf weltweit anerkannte Hunderassen aus Österreich. Diese kynologische Tradition verbindet der ÖKV bis heute mit einem klaren Bekenntnis zu gesunden und wesensstarken Hunden, verantwortungsvoller Hundezucht, wissenschaftlicher Weiterentwicklung und internationaler Zusammenarbeit. Bereits zum fünften Mal findet die Welthundeausstellung in Österreich statt: Nach Innsbruck 1976, Tulln 1986, Wien/Budapest 1996 und Salzburg 2012 nun erneut in Tulln.

Über den Österreichischen Kynologenverband (ÖKV)

Der Österreichische Kynologenverband (ÖKV), gegründet 1909, ist der Dachverband von über 100 österreichischen Mitgliedsvereinen, die sich mit der Hundezucht, Haltung, Erziehung, Ausstellung, Ausbildung und Prüfung des Hundes beschäftigen und über mehr als 58.000 Mitglieder verfügen. Als Gründungsmitglied der Fédération Cynologique Internationale (FCI) zählt der ÖKV zu den traditionsreichsten kynologischen Organisationen der Welt. 2027 richtet der ÖKV die World Dog Show in Österreich aus und übernimmt damit die Gastgeberrolle für eines der bedeutendsten kynologischen Ereignisses weltweit, das auch eine immense wirtschaftliche und touristische Wertschöpfung für die Region bedeutet.

Über die World Dog Show

Die Welthundeausstellung / World Dog Show wird jährlich von einem Mitgliedsland der Fédération Cynologique Internationale (FCI) ausgerichtet und zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen der weltweiten Hundeszene. Die WDS ist die größte Hundeausstellung innerhalb der FCI und eine der größten Hundeausstellungen der Welt. Sie wird seit 1971 jährlich durchgeführt und dauert vier bis sechs Tage. Der Austragungsort wechselt jährlich, die Organisation der Ausstellung obliegt jeweils einem nationalen kynologischen Dachverband innerhalb der FCI, im Schnitt werden auf der Welthundeausstellung mehr als 10.000 Hunde ausgestellt. Neben den Schauen aller 9 FCI-Hunderassegruppen werden im Rahmen der Welthundeausstellung auch Wettbewerbe in Agility, Obedience und anderen Disziplinen durchgeführt. Die besten Hunde jeder Hunderasse und die Gewinner der übrigen Wettbewerbe erhalten den Titel eines Weltsiegers. 2026 fand die WDS in Bologna/Italien statt, 2028 wird Mexiko Gastgeberland sein.