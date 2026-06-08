LH-Stellvertreter Pernkopf bei Eröffnung der STYX Gartenwelt in Ober-Grafendorf

St. Pölten (OTS) -

Mit einer feierlichen Eröffnung vergangenen Mittwoch präsentierte die STYX Naturcosmetic GmbH ihre neue STYX Gartenwelt in Ober-Grafendorf. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf anlässlich der Eröffnung dieser neuen Attraktion: „Unternehmer wie Wolfgang Stix investieren in die Region und bringen unser Land nach vorne. Denn er hat in Ober-Grafendorf nicht nur eine Marke, sondern einen florierenden Wirtschaftsbetrieb aufgebaut und damit die ganze Region belebt. Mit der neuen Gartenwelt verbindet er jetzt Naturerlebnis und Erholung und schafft damit einen neuen Anziehungspunkt im Pielachtal.“

„Mit der STYX Gartenwelt möchten wir einen Ort schaffen, an dem Menschen die Natur mit allen Sinnen erleben können – beim Entdecken, Lernen, Spielen oder Entspannen. Gleichzeitig wollen wir die touristische Attraktivität des Pielachtals stärken und neue Impulse für die Region setzen“, so Unternehmensgründer Wolfgang Stix. Auf rund 20.000 Quadratmetern entstand direkt entlang der Mariazellerbahn ein einzigartiger Schaugarten, kombiniert mit einer abwechslungsreichen Erlebniswelt für Kinder, Familien, Naturfreunde und Ausflugsgäste. Die Gestaltung des Areals erfolgt nach dem „Natur im Garten“-Konzept und legt besonderen Wert auf regionale Pflanzenvielfalt, Nachhaltigkeit und naturnahe Gestaltung. Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielseitiges Areal mit heimischen Pflanzen, duftenden Kräutern, Wasserspielbereich mit Teich sowie zahlreichen Erlebnis- und Ruhebereichen. Ein besonderes Highlight ist auch die nachhaltige Wasserversorgung der Anlage: Ein historischer Brunnen aus der Zeit der Dampflokomotiven versorgt die Teiche und Wasserflächen der Gartenwelt mit frischem Wasser.

Highlights der STYX Gartenwelt sind der Kräuterpfad mit heimischen Pflanzen, die Edelsteinsuche für Kinder, der großzügige Wasserspielbereich mit Teich und Floßfahrten, Natur- und Erlebnisstationen, Ruheplätze und Erholungsbereiche sowie Hochzeits- und Veranstaltungsbereiche. Die Gartenwelt ist ab 3. Juli 2026 jeweils Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen: DI Jürgen Maier, Pressesprecher LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf, Tel.: +43 2742 9005 – 12704, Mobil: +43 676 812 15283, E-Mail: [email protected]