Fachschule Obersiebenbrunn modernisiert ihr Nähstudio

St. Pölten (OTS) -

Die Fachschule Obersiebenbrunn setzt im praktischen Unterricht künftig auf modernste digitale Nähmaschinen. Das neu ausgestattete Nähstudio eröffnet den Schülerinnen und Schülern erstklassige Möglichkeiten für präzises, zeitgemäßes und praxisnahes Arbeiten – von der Bekleidungsherstellung über Heimtextilien bis hin zu kreativen Projekten.

„Die zeitgemäße Ausstattung der Landwirtschaftlichen Fachschulen ist dem Land NÖ ein besonderes Anliegen. Daher investieren wir gezielt in moderne Lernumgebungen, damit unsere Schülerinnen und Schüler mit den Werkzeugen von morgen arbeiten können", betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Digitale Nähmaschinen sind kein Luxus, sondern eine notwendige Antwort auf die Anforderungen der heutigen Textil- und Modewirtschaft. Wer in der Fachrichtung ‚Betriebs- und Haushaltsmanagement' mit digitaler Präzisionstechnik arbeitet, ist bestens auf Beruf und Weiterbildung vorbereitet“, so Teschl-Hofmeister.

„Unsere Schülerinnen und Schüler erlernen im Nähstudio nicht nur handwerkliche Fertigkeiten, sondern auch den kompetenten Umgang mit digitaler Technik. Die neuen Maschinen erlauben es, anspruchsvolle Projekte wie maßgefertigte Kleidungsstücke, Heimtextilien oder Dekorationsartikel mit professioneller Präzision umzusetzen. Dieser Qualitätssprung im praktischen Unterricht ist für die gesamte Ausbildung ein großer Gewinn", ist Abteilungsvorständin Caroline Franzl überzeugt.

„Die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler ist sofort spürbar. Von Beginn an gelingen ihnen saubere Nähte und exakte Knopflöcher – Dinge, die früher viel Übung erforderten. Ob Kissenbezüge, Taschen oder aufwendige Zierstiche: Die Maschinen führen Schritt für Schritt durch den Prozess und ermöglichen auch Anfängerinnen professionelle Ergebnisse. Das stärkt das Selbstvertrauen und die Freude am Nähen enorm“, freut sich Andrea Neumayer-Musser, Fachlehrerin für Textiles Werken und Nähen.

Die zehn digitalen Nähmaschinen kommen im Unterricht in mehreren Bereichen zum Einsatz: In der Bekleidungsherstellung unterstützen sie das präzise Schneidern von Hosen, Kleidern und Jacken inklusive Knopflöcher und Reißverschlüsse. Bei Heimtextilien ermöglichen sie die Verarbeitung dicker Stoffe zu Kissenbezügen, Vorhängen oder Tischläufern. Darüber hinaus werden die Maschinen für Reparaturen, Änderungen und kreative DIY-Projekte wie Quilts und individuelle Accessoires genutzt. Ein weiterer Vorteil: Digitale Schnittmuster lassen sich flexibel in verschiedenen Größen verwenden und jederzeit wiederholen. Individuelle Nähkonfigurationen können gespeichert und bei Folgeprojekten erneut abgerufen werden – ein klarer Mehrwert für den schulischen Einsatz.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]