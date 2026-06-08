Termine am 9. Juni in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



12.00 Uhr, Pressekonferenz zum Start des flächendeckenden Darmkrebs-Screenings in Wien mit Bürgermeister Michael Ludwig, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Landtagsabgeordnete Jing Hu, Wr. ÖGK-Landesstellenausschuss-Vorsitzende Agnes Streissler-Führer (1., Rathaus, Wappensaal), Livestream auf www.wien.gv.at (Schluss) red

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