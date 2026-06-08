Zu Budgetrede und ORF: „Runde der ChefredakteurInnen“ am 10. Juni in ORF III und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS hat sich nach langem Ringen auf das Doppelbudget für die Jahre 2027 und 2028 geeinigt. 2,5 Milliarden Euro sollen eingespart werden und weitere 2,5 Milliarden durch Budget-Umschichtungen in Offensivmaßnahmen fließen. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat mehrfach angekündigt, dass alle einen Beitrag leisten müssen. Mit Spannung wird daher die Budgetrede am kommenden Mittwoch im Nationalrat erwartet. Bereits am folgenden Tag wird es im ORF-Mediencampus am Küniglberg spannend, wo die Bestellung der neuen ORF-Generaldirektorin bzw. des neuen ORF-Generaldirektors über die Bühne gehen wird. Wie kommt der ORF mit der neuen Spitze aus der Krise? Kann mit diesem Budgetplan der Ausstieg aus dem EU-Defizitverfahren bis 2028 gelingen und was kommt auf die Bevölkerung zu?

Darüber diskutieren in der letzten „Runde der ChefredakteurInnen“ vor der Sommerpause bei ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher am Mittwoch, dem 10. Juni 2026, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON: Christina Traar (Kleine Zeitung), Gerold Riedmann (Der Standard), Florian Asamer (Die Presse) und Christian Nusser (Heute-Verlag).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.