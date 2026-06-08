Presseclub, FH JOANNEUM und Österreichische Medienakademie schreiben den 1. steirischen Lokaljournalismus-Preis aus

Graz (OTS) -

Heute (08.06.2026) präsentierten Alexandra Reischl (Steirischer Presseclub), Martina König (FH JOANNEUM) und Nikolaus Koller (Österreichische Medienakademie) im Steirischen Presseclub den ersten steirischen Lokaljournalismus-Preis „Nah dran", den die drei Organisationen gemeinsam ausschreiben.

Ziel des Preises ist es, herausragende journalistische Arbeiten mit Steiermarkbezug zu würdigen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf hohe Qualität, Relevanz und Verantwortung gelegt. Der Preis soll sichtbar machen, wie wichtig professioneller Lokaljournalismus für demokratische Meinungsbildung, gesellschaftlichen Zusammenhalt und für die regionale Identität der Steiermark ist. Gleichzeitig versteht sich der Preis als Brücke zwischen Ausbildung, Praxis und Nachwuchsförderung.

Der steirische Lokaljournalismus-Preis „Nah dran" wird in 3 Kategorien vergeben:

Lokale Berichterstattung (Preisgeld 1.000 Euro)

(Preisgeld 1.000 Euro) Wirtschaftsberichterstattung (Preisgeld 1.000 Euro)

(Preisgeld 1.000 Euro) Nachwuchspreis (Preisgeld 500 Euro + 500 Euro Bildungsscheck, einlösbar bei der Österreichischen Medienakademie)

Folgende Einreichkriterien gelten:

Lokale Berichterstattung: Der Beitrag befasst sich mit lokal relevanten Themen aus der Steiermark.

Wirtschafsberichterstattung: Der Beitrag beschäftigt sich mit einem für die Steiermark relevanten Wirtschaftsthema.

Nachwuchspreis: Einreichen dürfen junge Journalist:innen bis zum vollendeten 25. Lebensjahr, die bereits Beiträge in Medien veröffentlicht haben. Der eingereichte Beitrag muss einen klaren Steiermark-Bezug haben.

Allgemeine Kriterien, die für alle Kategorien gelten:

Eingereicht werden können nur journalistische Arbeiten mit klarem Steiermark- bzw. Regionalbezug.

Die Autor:innen müssen ihre Beiträge selbst einreichen. Pro Person sind maximal 3 Einreichungen möglich. Es können sowohl Einzel- als auch Teamarbeiten eingereicht werden.

Die Beiträge müssen in den Jahren 2025 oder 2026 in einem Medium laut österreichischem Mediengesetz veröffentlicht worden sein.

Meinungsbeiträge, Kommentare, Essays oder dergleichen sind nicht zulässig.

Eingereicht werden können Beiträge aus allen Mediengattungen (Print, online, audiovisuell).

Der Beitrag muss in deutscher Sprache verfasst sein.

Einreichungen sind bis zum 18. September 2026 möglich. Im Anschluss an den Einreichschluss werden die Beiträge von einer renommierten Jury bewertet. Die Preisverleihung findet am 26. November abends in der FH JOANNEUM statt. Sämtliche Infos sowie das Einreich-Tool finden Sie unter https://nahdran.fh-joanneum.at.

„Die FH JOANNEUM freut sich, als Mitinitiatorin bei der Einführung des steirischen Journalismus-Preises zu fungieren, denn ein solcher Preis schafft Anreize für qualitativ hochwertigen Journalismus und stärkt die Bedeutung fundierter, regionaler Berichterstattung. Gleichzeitig setzt er ein wichtiges Zeichen für die Förderung und Wertschätzung des Lokaljournalismus als unverzichtbaren Bestandteil einer lebendigen Demokratie. Mit ihrem Institut Journalismus und Digitale Medien leistet die FH JOANNEUM zudem einen wesentlichen Beitrag zur praxisnahen und zukunftsorientierten Ausbildung von Journalist:innen", so Martina König, interimistische Leiterin des Instituts für Journalismus und Digitale Medien sowie Vizerektorin der FH JOANNEUM.

Medienakademie-Geschäftsführer Nikolaus Koller ergänzt: „Wir machen guten Journalismus besser, so lautet der Slogan der Österreichischen Medienakademie. Mit der Teilnahme an diesem Preis wollen wir guten Journalismus auch sichtbarer machen. Regionaljournalismus hat einen besonderen Stellenwert: Er ist buchstäblich ,nah dran‘. Gerade in herausfordernden Zeiten unterstützen wir gerne jede Aktion, ihn zu stärken. Daher engagieren wir uns ganz bewusst bei diesem Preis.“

„Die Idee zu dem Preis entstand anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums des Steirischen Presseclubs im heurigen Jahr. Für uns als steirische Institution hat der Lokaljournalismus einen besonderen Stellenwert, denn fast alle unsere Mitglieder kommen aus diesem Umfeld. Und obwohl gerade regionale Berichterstattung die Menschen erfahrungsgemäß am meisten interessiert, erfährt der Lokaljournalismus manchmal nicht die Wertschätzung, die er verdient. Das wollen wir mit diesem Preis ändern und herausragende lokale Berichterstattung vor den Vorhang holen", erklärt Presseclub-Geschäftsführerin Alexandra Reischl.

Unterstützt wird der Preis von: Energie Steiermark, Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom, Industriellenvereinigung Steiermark, WKO Steiermark, Arbeiterkammer Steiermark, GRAWE, AC Styria

proHolz Steiermark, Stadt Graz, Steiermark Tourismus.

Fotos von der heutigen Präsentation im Steirischen Presseclub finden Sie auf www.fh-joanneum.at.

