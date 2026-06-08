Kwizda Agro bringt Thermacell® mit Zitrusduft-Schutzzone auf den Markt

Wien (OTS) -

Mit steigenden Temperaturen und längeren Aufenthalten im Freien wächst auch der Bedarf an komfortablen Lösungen gegen Gelsen. Kwizda Agro erweitert deshalb das Thermacell®-Sortiment in Österreich um die neue Citriodora Produktlinie. Sie richtet sich an Konsumentinnen und Konsumenten, die beim Gelsenschutz im Außenbereich einen pflanzenbasierten Wirkstoff auf Basis von Eukalyptus-Citriodora-Öl bevorzugen. Das gasbetriebene Thermacell® Citriodora Tischgerät Halo schafft im Freien innerhalb weniger Minuten eine bis zu 15 Quadratmeter große Citriodora-Schutzzone gegen Gelsen. Die Wirkstoffplättchen geben dabei einen dezenten Zitrusduft ab.

Thermacell® ist seit vielen Jahren als Lösung für den Gelsenschutz im Außenbereich etabliert und wird in Österreich von Kwizda Agro vertrieben. Das neue Halo Tischgerät ergänzt das bestehende Sortiment gas- und akkubetriebener Geräte um eine weitere Anwendungsmöglichkeit für Aufenthaltsbereiche im Freien. Die Citriodora Produktlinie richtet sich insbesondere an Konsumentinnen und Konsumenten, die bei Gelsenschutzlösungen im Außenbereich einen pflanzenbasierten Wirkstoff bevorzugen. Wie bei Thermacell® üblich, kommt das Produkt ohne Spray auf der Haut aus und schützt mehrere Personen gleichzeitig in der unmittelbaren Umgebung des Geräts. „Thermacell® ist in Österreich in unterschiedlichen Nutzungskontexten etabliert, vom Garten und der Terrasse bis hin zu Camping und Freizeit im Freien“, sagt Ronald Hamedl, Geschäftsführer von Kwizda Agro. „Mit dem neuen Citriodora Tischgerät Halo erweitern wir unser Angebot um eine zusätzliche Lösung, die dem Wunsch nach pflanzenbasiertem Gelsenschutz im Außenbereich nachkommt.“

Schutzzone für Terrasse, Garten und Outdoor-Aktivitäten

Das neue Thermacell® Citriodora Tischgerät Halo ist schnurlos, gasbetrieben und für den Einsatz im Freien konzipiert. Das Funktionsprinzip der Thermacell®-Geräte basiert auf dem Verdampfen eines Wirkstoffs durch Erhitzung des Wirkstoffplättchens. Dadurch wird der Wirkstoff gleichmäßig in der Umgebung freigesetzt und es entsteht innerhalb weniger Minuten eine bis zu 15 Quadratmeter große Schutzzone der Citriodora Produktlinie. Die Citriodora Wirkstoffplättchen geben dabei einen dezenten Zitrusduft ab. Das Starterset mit drei Wirkstoffplättchen zu je vier Stunden und einer Gaskartusche mit einer Laufzeit von bis zu zwölf Stunden eignet sich insbesondere für längere Aufenthalte im Freien, etwa beim Grillabend, auf der Terrasse oder im Garten. Das Gerät kommt ohne Spray auf der Haut, ohne offene Flamme und ohne Rauchentwicklung aus. „Aus Anwendersicht steht bei Thermacell® die einfache Handhabung im Vordergrund“, erklärt Alexander Kunkal, Manager Haus & Garten Österreich bei Kwizda Agro. „Das neue Halo Tischgerät lässt sich unkompliziert einsetzen und schafft rasch eine pflanzenbasierte Schutzzone gegen Gelsen. Damit ergänzt es unser bestehendes Thermacell®-Sortiment um eine attraktive Lösung für alle, die ihre Zeit im Freien ungestört genießen möchten.“

Geräte und Nachfüllpackungen online sowie in Bau- und Gartenmärkten erhältlich

Das neue Thermacell® Citriodora Sortiment ist auch als Nachfüllpackung erhältlich. Die Nachfüllung kann auch in bestehenden gasbetriebenen Thermacell®-Geräten verwendet werden. Eine Nachfüllpackung enthält Gaskartuschen und Wirkstoffplättchen für insgesamt bis zu 48 Stunden Anwendung. Erhältlich ist das neue Thermacell® Citriodora Sortiment unter anderem in vielen Bau- und Gartenmärkten sowie online, etwa über den Partnershop www.schaedlingfrei.at. Mit der Sortimentserweiterung stärkt Kwizda Agro sein Haus-&-Garten-Portfolio und baut das Angebot an anwenderfreundlichen Lösungen für geschützte Aufenthaltsbereiche im Freien weiter aus.



Fotodownload (Abdruck honorarfrei, Copyright: Thermacell®): https://www.kwizda-agro.com/de/kwizda-agro-bringt-thermacell-r-mit-zitrusduft-schutzzone-auf-den-markt~mpr133072