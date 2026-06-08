  • 08.06.2026, 11:21:05
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Mathias Lipp-Rosenthal gründet die KI Schmiede

Unternehmen mit sicheren und souveränen KI-Lösungen effizienter und schlagkräftiger machen

Wien (OTS) - 

Anfang Juni hat Mathias Lipp-Rosenthal (Portraitfoto hier zum Download) die KI Schmiede gegründet, die Beratung zur KI-Transformation bietet. Als gelernter Prozessleittechniker, Soziologe und Statistiker verbindet er Technik, Analyse und Praxis. Davor leitete er als stv. Klubdirektor die politische Abteilung im NEOS-Parlamentsklub und gründete AI Empowered Politics.

Lipp-Rosenthal erklärt zu seinem Beratungsportfolio: „Viele Unternehmen führen KI ein und spüren keine Effizienzgewinne, weil die Technologie nicht auf ihre Geschäftsprozesse und ihre Organisation abgestimmt ist. Bei der KI Schmiede beginnen wir deshalb dort: Wir analysieren Abläufe, identifizieren konkretes Potenzial und begleiten die Mitarbeiter aktiv durch die Transformation. Erst dann folgt die Technik. So entstehen Lösungen, die im Betrieb laufen und echten Mehrwert bringen.“

Der gebürtige Kärntner lebt in Wien und arbeitet für Kunden im gesamten deutschsprachigen Raum. Sein Wissen vermittelt er in Keynotes, Workshops, Fachbeiträgen und als Dozent für Responsible AI an der Quadriga und der DBU Digital Business University (Berlin).
https://www.kischmiede.at/ki-beratung

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