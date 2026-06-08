150 Stunden live: Anpfiff für FIFA-Fußball-WM im ORF mit Eröffnungsspiel Mexiko – Südafrika

Wien (OTS) -

Das Warten hat ein Ende: Als Rechteinhaber zeigt der ORF von 11. Juni bis 19. Juli 2026 insgesamt 52 Spiele der FIFA Fußball-WM live, darunter das Eröffnungsspiel, Österreichs Gruppenspiele gegen Jordanien und Algerien sowie die möglichen Spiele des Nationalteams ab dem Achtelfinale, weiters vier Achtelfinalbegegnungen, zwei Viertelfinalspiele sowie eine Semifinalpartie und das Finale. 52 weitere Spiele zeigt Sublizenznehmer ServusTV, darunter Österreichs Gruppenspiel gegen Argentinien. Für die Fußballfans in Österreich heißt es Kondition beweisen: Der ORF überträgt insgesamt rund 150 Stunden live von der Fußball-WM. Durch die Zeitverschiebung finden vor allem in der Gruppenphase Spiele auch in den frühen Morgenstunden statt, hier ist die Ausdauer der Fans ebenfalls gefragt.

Das neue WM-Studio am ORF-Mediencampus

Am Donnerstag, dem 11. Juni, erfolgt endlich der Anpfiff zur FIFA Fußball-WM 2026 in Kanada, Mexiko und USA mit dem Eröffnungsspiel Mexiko – Südafrika. Premiere feiert dabei auch das neue ORF-WM-Studio am ORF-Mediencampus, das speziell für die WM-Berichterstattung optimiert worden ist und Analysen, Kommentare und Experten-Gespräche an einem dafür neu erstellten Desk ermöglicht. Wie schon bei vergangenen Großproduktionen ist das wandelbare Studiodesign schnell anpassbar und mittels Augmented-Reality-Elementen vom Boden bis zur Decke bespielbar. Seitens der ORF-Grafik werden spannende Kombinationen aus virtuellen Elementen, Video-, Bild- und Ton-Einspielungen für das Publikum vorbereitet, womit jede interessante Spielsequenz im Detail betrachtet und analysiert werden kann.

Die ersten Gastgeber im WM-Studio sind ab 19.00 Uhr in ORF 1 Bernhard Stöhr, an seiner Seite Herbert Prohaska und Andreas Ivanschitz. Bei strittigen Situationen wird sich Ex-Schiedsrichter Thomas Steiner einschalten. Anpfiff für das Eröffnungsspiel ist 21.00 Uhr, aus dem Mexiko-Stadt-Stadion melden sich die Kommentatoren Oliver Polzer und Roman Mählich.

In ORF 2: WM-Fixpunkt „Morning Show“ und tägliche „WM-Updates“ in der Früh

Das ORF-WM-Studio ist ab Freitag, dem 12. Juni, täglich um 9.10 Uhr in ORF 2 auch Schauplatz der „Morning Show“: Nur in dieser ORF-Sendung sind alle 104 Spiele der Weltmeisterschaft und sämtliche Tore kompakt zu sehen. Die von Kristina Inhof und Helge Payer bzw. Christian Diendorfer und Michael Liendl präsentierte Sendung liefert eine Zusammenfassung der WM-Highlights sowie alle Treffer der Partien vom Vorabend bzw. der Nacht. Die entscheidenden Szenen werden anschließend im Studio detailliert analysiert. Zusätzlich sind regelmäßige Schaltungen in das Teamquartier der österreichischen Nationalmannschaft geplant, während aktuelle Social-Media-Trends die Stimmung im Netz beleuchten. Den Abschluss bilden ein Ausblick auf den kommenden Spieltag inklusive Geheimtipps und eine fundierte Einschätzung der anstehenden Begegnungen.

Bereits um 6.30 Uhr steht ebenfalls in ORF 2 jeden Tag ein fünfminütiges „Update“ zum WM-Geschehen auf dem Programm, „Guten Morgen Österreich“ beginnt entsprechend später. Am Wochenende sind vor der „Morning Show“ ab 6.00 Uhr WM-Updates im Halbstundentakt zu sehen.

Kleines Team in den USA, Top-Expertinnen und -Experten im Studio

Getreu dem Motto „Sparsam, aber spektakulär“ ist der ORF mit einem kleinen Team von rund zehn Personen in den Stadien bzw. dem österreichischen WM-Quartier in Santa Barbara präsent, der größte Teil wird im ORF-Mediencampus abgewickelt, wo auch das WM-Studio untergebracht ist. Die Kommentatoren und Kokommentatoren melden sich ausschließlich bei den Österreich-Spielen, beim Eröffnungsspiel sowie beim Halbfinale und dem Finale direkt aus den Stadien.

Höchst prominent sind die Experten, die der ORF für diese Fußball -Weltmeisterschaft aufbietet. Neben den bewährten Kräften Herbert Prohaska, Roman Mählich, Helge Payer und Michael Liendl stehen den ORF-Zuseherinnen und -Zusehern während der WM die Expertisen von Andreas Herzog, Peter Stöger und Andreas Ivanschitz zur Verfügung. Gemeinsam brachten es die drei auf 237 Länderspiele. Neben Viktoria Schnaderbeck analysieren mit Lisa Makas und Jasmin Eder weitere ehemalige Teamspielerinnen das Geschehen auf dem Rasen. Alle ORF-WM-Expertinnen und -Experten zusammen waren rund 550-mal für Österreichs Nationalteam aktiv.

Durch das WM-Studio in Wien führen alternierend Alina Zellhofer mit Peter Stöger und Jasmin Eder, Bernhard Stöhr mit Herbert Prohaska und Andreas Ivanschitz sowie Ernst Hausleitner mit Roman Mählich und Lisa Makas. Rainer Pariasek meldet sich mit Andreas Herzog vom österreichischen WM-Quartier und aus den Stadien. Herzog wird darüber hinaus auch als Kokommentator – u. a. bei den Österreich-Spielen gegen Jordanien bzw. Algerien – zu hören sein. Quasi als VAR des ORF kommt bei strittigen Schiedsrichterentscheidungen Ex-Schiri Thomas Steiner zum Einsatz.

Das Kommentatoren-Team bilden Oliver Polzer (u. a. Eröffnungsspiel und Österreich – Jordanien), Thomas König (u. a. Finale), Anna-Theresa Lallitsch, Dietmar Wolff, Boris Kastner-Jirka und Daniel Warmuth (u. a. Österreich – Algerien).

„Box oder Strafraum“ wird zum täglichen WM-Podcast

Seit 30. März 2026 gibt es den ORF-Sport-Fußball-Podcast „Box oder Strafraum“. Mit dem Anpfiff in Mexiko-Stadt wird „Box oder Strafraum“ vorübergehend zum (werk-)täglichen WM-Begleiter in ORF 1, aber auch auf allen gängigen Plattformen wie sound.ORF.at. Während der WM werden neben den ORF-Analytikerinnen und -Analytikern auch immer wieder „Gaststars“ eingeladen. Gastgeber ist Thomas Seidl. Der 35-jährige Steirer ist nicht nur ORF-Moderator, sondern auch ehemaliger Stadionsprecher von Sturm Graz und darüber hinaus einer der Hosts des beliebten Fußball-Bundesliga-Podcasts „dbldw“ („Die beste Liga der Welt“).

Die WM in den ORF-Social-Media-Kanälen und neu auf YouTube

Infos rund um die WM bieten weiters die Social-Media-Kanäle des ORF Sport. Auf Instagram, Facebook und TikTok wird schwerpunktmäßig berichtet. Neu ist ein YouTube-Kanal (unter „ORF Sport“). Dieser bietet neben den Match-Highlights von allen 104 WM-Spielen auch einen Vlog von WM-Reporter Paul Passler (der das Nationalteam in den USA begleitet), den Podcast „Box oder Strafraum“ und weitere Ausschnitte aus der ORF-WM-Berichterstattung. Außerdem werden die ersten zehn Spielminuten von mindestens vier Partien (Eröffnungsspiel, Österreich – Jordanien, Österreich – Algerien, Finale) live auf YouTube übertragen.

Volles WM-Programm im multimedialen Online-Package

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.

Ausführliche Infos etwa zum Übertragungsfahrplan, zu den Radio- und Online-Aktivitäten sind unter https://presse.ORF.at abrufbar.