Das MuseumsQuartier trauert um Elfie Semotan

Wien (OTS) -

Tief betroffen zeigt sich das MuseumsQuartier vom Tod von Elfie Semotan am 06. Juni: Die bedeutende österreichische Fotografin hat erst vor wenigen Monaten anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des MuseumsQuartier die aktuelle Kampagne „25 Porträts der Generation MQ“ auf Einladung von MQ Direktorin Bettina Leidl realisiert. Dafür porträtierte sie Wegbegleiter:innen, Künstler:innen und Persönlichkeiten, die mit dem MuseumsQuartier auf besondere Weise verbunden sind.

Die entstandene Serie „Generation MQ” ist ein eindrucksvolles Vermächtnis ihres unverwechselbaren fotografischen Blicks. Umso berührender ist, dass Elfie Semotan dabei selbst vor die Kamera trat.

„Mit Elfie Semotan verbindet mich eine langjährige und bereichernde Zusammenarbeit. 2021 realisierten wir im Kunst Haus Wien die große Retrospektive ,Haltung und Pose‘. Zuletzt hat Elfie Semotan sich mit außergewöhnlicher Leidenschaft und Präzision der MQ Kampagne ,Generation MQ‘ gewidmet. Sie hat bis ins kleinste Detail mit Neugier und Lebensfreude mit den Porträtierten gearbeitet. Elfie Semotan war weit mehr als eine herausragende Künstlerin. Ihr Tod erfüllt mich mit großer Trauer. Wir werden sie sehr vermissen.“ – Bettina Leidl, Direktorin des MuseumsQuartier Wien

Mit Elfie Semotan verliert Österreich eine der prägendsten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Fotografie. Als Künstlerin von internationalem Rang verstand sie es, wie kaum eine andere, Menschen, Haltungen und Geschichten sichtbar zu machen. Ihr Gespür für Atmosphäre, ihre künstlerische Radikalität und ihre unerschöpfliche Neugier werden in ihren Arbeiten weiterleben.

Aktuelle Fotostrecke zum 25-Jahr-Jubiläum des MuseumsQuartier

Seit Mai dieses Jahres schmücken die Porträts der MQ Kampagne von Elfie Semotan den Wiener Stadtraum. 25 Persönlichkeiten holte Semotan vor die Kamera. Sie selbst wurde von Christoph Thanhoffer fotografiert und ist die „Plus 1” von 25 Protagonist:innen. Der Schweizer Kreativdirektor Beda Achermann hat die Porträts künstlerisch erweitert und mit Werken aus dem mumok und Leopold Museum überlagert. Persönliche Zitate der Proträtierten ergänzen die Sujets. So entsteht ein vielstimmiges Bild jener „Generation MQ“, die sich über gemeinsames Tun, Erleben und Denken definiert.

Elfie Semotan formulierte ihre Beziehung zum MQ wie folgt: „Das MQ ist wichtig, ein Glück, eine Bereicherung. Hier gibt es, was ich zum Leben brauche.”

Magazin „Generation MQ“

Die Publikation „Generation MQ“ begleitet die Kampagne und versammelt alle 25 Porträts von Elfie Semotan, sowie Texte mit Anekdoten und Erinnerungen der Protagonist:innen an das MQ. Das Magazin liegt zur freien Entnahme im MuseumsQuartier auf.