Hitzemalbuch und HOT-Check: gut durch heiße Zeiten kommen

Wien (OTS) -

Um gesund durch Hitzeperioden zu kommen, ist Kühlung von innen und außen notwendig. DIE UMWELTBERATUNG zeigt mit HOT-Checks, was möglich ist – von Ernährung bis Gebäudebegrünung. Kinder erfahren im neuen Mal- und Rätselbuch „Käppi und die kühlen Köpfe“, wie sie sich vor Hitze schützen können. Informationen gibt es auf www.umweltberatung.at/HOT-Check, Beratung an der Hotline von DIE UMWELTBERATUNG unter 01 803 32 32.

Der Klimawandel macht Anpassungen an die steigenden Temperaturen notwendig. DIE UMWELTBERATUNG zeigt auf www.umweltberatung.at/HOT-Check, welche Maßnahmen in verschiedenen Lebensbereichen bei Hitze am besten greifen. Es sind Informationen zur Planung von Gebäuden genauso dabei wie Hitzeschutz für Schulen und Kindergärten sowie Tipps für den Alltag im Büro und zuhause. Nicht alle Anpassungsmaßnahmen haben wir selbst in der Hand, die Ernährung aber sehr wohl. „An heißen Tagen hebt leichte Kost mit viel Gemüse unser Wohlbefinden. Außerdem sind reichlich ungesüßte Getränke angesagt“, erklärt Gabriele Homolka, Ernährungswissenschafterin von DIE UMWELTBERATUNG.

Kühlen von außen: Körperhülle und Gebäudehülle anpassen

Auf der Website sind auch Empfehlungen zur Sommerkleidung und zur Gebäudehülle zu finden. Ob das Haus gut isoliert ist, hat man als Mieter*in nicht selbst in der Hand, aber häufig ist zumindest die Montage einer senkrechten Außenverschattung möglich. Außenjalousie, Rollläden und Markisen halten die Hitze draußen und es gibt dafür Förderungen der Stadt Wien, die bis zu 50 % der Kosten abdecken. Was man selbst auf alle Fälle tun kann: Rollos runter ‒ oder falls es dicht gewebte Vorhänge gibt, diese zuziehen, wenn die Sonne auf die Fenster heizt. Das senkt die Raumtemperatur ebenso wie das Lüften in den kühleren Nachtstunden.

Malbuch „Käppi und die kühlen Köpfe“

Rechtzeitig zum Sommerbeginn bringt DIE UMWELTBERATUNG ein Malbuch heraus. Käppi, die Maus, führt in diesem Buch durch zehn einfache, kindgerechte Tipps für Abkühlung in Hitzeperioden. Zum Ausmalen und Vorlesen der gereimten Texte kann das Buch schon im Kindergarten genutzt werden. Die Rätsel sind fürs Volksschulalter geeignet: Das Projekt „Käppi und die kühlen Köpfe – ein Kreativbuch für kleine Hitzeprofis“ wurde durch den Klima- und Energiefonds gesponsert. www.umweltberatung.at/kreativbuch-hitze

Angebote vom Kindergarten-Workshop bis zur Business-Beratung

DIE UMWELTBERATUNG hat ein vielfältiges Angebot zum Thema Hitze. Den Workshop „Cool durch den Hitzesommer“ können Volksschulen über die Wiener Bildungschancen buchen. Der Vortrag „HOT-Check“ richtet sich an Pädagog*innen.

Im Rahmen des Umweltchecks von OekoBusiness Wien berät DIE UMWELTBERATUNG zu Maßnahmen gegen Hitze am Arbeitsplatz. Am 9. Juni 2026, dem Hitzeaktionstag, findet für Wiener Betriebe das kostenlose Webseminar „Umgang mit Hitze – Klimaanpassung im Betrieb“ statt.

Zu Gebäudebegrünung erhalten Hausverwaltungen, Hausbesitzer*innen Betriebe und Mieter*innen bei DIE UMWELTBERATUNG eine kostenlose Erstberatung im Auftrag der Stadt Wien – Umweltschutz.

Information

Was tun bei Hitze? Der Hot-Check hilft weiter: www.umweltberatung.at/HOT-Check

Download und Bestellung des Mal- und Rätselbuchs „Käppi und die coolen Köpfe“ ist auf www.umweltberatung.at/kreativbuch-hitze möglich.

An der Hotline berät DIE UMWELTBERATUNG individuell zu vorbeugenden und akuten Maßnahmen für Hitzeperioden: Tel. 01 803 32 32, [email protected]

DIE UMWELTBERATUNG ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen, basisfinanziert von der Stadt Wien - Umweltschutz.