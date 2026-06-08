„Neighbourhoods for All“ geht in die Umsetzung: SafeNow Zonen am Wiener Westgürtel ab heute live

Wien (OTS) -

Pünktlich zum Start des Pilotprojekts am 8. Juni 2026 sind die ersten SafeNow Zonen am Wiener Westgürtel aktiv. Gäste, Mitarbeitende und Anrainer:innen erhalten damit erstmals digitale Soforthilfe per Knopfdruck – diskret, schnell und selbstbestimmt.

Die Nighttime Foundation hat gemeinsam mit der Vienna Club Commission (VCC) und SafeNow das Projekt „Neighbourhoods for All“ im Wiener Westgürtel gestartet. Als erster stadtweiter Pilot seiner Art überträgt das Projekt internationale Forschungsergebnisse zu inklusiven und sicheren Orten im Nachtleben in die lokale Praxis. Für die Umsetzung und das Projektmanagement ist die Nightlife-Forschungsberatung VibeLab verantwortlich.

Mit dem heutigen Tag startet rund um den Wiener Westgürtel die nächste Phase von „Neighbourhoods for All“: Die ersten SafeNow Zonen sind ab sofort in teilnehmenden Veranstaltungsorten während der Öffnungzeiten und im umliegenden öffentlichen Raum zwischen Alser Straße (U6) und Thaliastraße (U6) aktiv. Insgesamt nehmen 13 Locations am Pilotprojekt teil – darunter Fanialive, The Loft, Loop Wien, Chelsea, Weberknecht, Lucia, COCO, rhiz, Café Concerto, Kramladen, Café Carina, B72 and Tagada Club. Damit übersetzt die Nighttime Foundation gemeinsam mit der Vienna Club Commission (VCC), SafeNow und VibeLab internationale Forschung zu sichereren, inklusiveren Räumen des Nachtlebens in konkrete lokale Praxis.

Der Westgürtel – mit zahlreichen Clubs, unabhängigen Musikspielstätten und Bars – ist damit das weltweit erste Stadtgebiet, in dem die Erkenntnisse der UN-Habitat Peer-Learning-Initiative von 2023 in einem zusammenhängenden, technologiegestützten Modell umgesetzt werden. Ziel ist es, durch gemeinschaftsgetragene Strukturen, geteilte Verantwortung und niederschwellige Unterstützungpotenzielle Konflikte sowie den Bedarf an polizeilichem Tätigwerden in der Gegend schrittweise zu reduzieren.

So funktionieren die SafeNow Zonen am Westgürtel

Mit der kostenlosen SafeNow App können Gäste und Mitarbeitende per Knopfdruck schnell und diskret das lokale Sicherheitspersonal oder das Awareness-Team alarmieren. Innerhalb der definierten SafeNow Zonen ermöglicht die App eine metergenaue Ortung – selbst in Gebäuden – und sorgt so für schnelle Hilfe bei Übergriffen, Diskriminierung oder medizinischen Notfällen.

Im Ernstfall reicht ein einziger Knopfdruck, um einen Alarm abzusetzen. Das Sicherheitspersonal vor Ort erhält die Meldung inklusive Live-Standort und kann gezielt helfen. Der Alarm wird dabei selbst im Lautlos-Modus auf allen Smartphones der lokalen Helfenden hörbar ausgelöst. So kommt Unterstützung zuverlässig und schnell an.

Datenschutz hat Priorität: Der Live-Standort und personenbezogene Daten werden ausschließlich im Alarmfall geteilt – mit der eigenen SafeNow Gruppe oder dem lokalen Sicherheitspersonal in einer SafeNow Zone. Keine Ortung im Hintergrund, keine Standorthistorie. Die in Deutschland entwickelte App verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit den GDPR-Richtlinien. Damit bleibt SafeNow eine situationsbezogene und diskrete Hilfe, die nur dann aktiv wird, wenn sie wirklich gebraucht wird.

Auch außerhalb der Zonen lässt sich die App weltweit als eigenes, privates Alarmsystem mit Familie, Freund:innen oder Kolleg:innen nutzen – etwa auf dem Heimweg, beim Joggen im Park oder auf Reisen. Über eine Million Menschen nutzen SafeNow bereits, um besser aufeinander aufzupassen.

Stimmen zum Start der SafeNow Zonen

Lutz Leichsenring, Mitgründer von VibeLab: „Seit Jahren forschen und vernetzen wir uns international, um zu verstehen, wie Städte ihr Nachtleben sicherer und inklusiver gestalten können. Mit dem Pilotprojekt im Westgürtel schließen wir endlich die Lücke zwischen Forschung und Realität. Alles, was wir hier lernen - was funktioniert, was nicht und warum - fließt direkt in ein Modell ein, das andere Viertel und Städte aufgreifen und anpassen können. Genau darum geht es: Lösungen zu entwickeln, die adaptiert werden können."

Martina Brunner, Geschäftsführung Vienna Club Commission: Sicherheit im Nachtleben entsteht nicht durch einzelne Maßnahmen, sondern durch viele ineinandergreifende Bausteine und die Bereitschaft, aufeinander zu achten. Die Einbindung der SafeNow App ist ein solcher Baustein: Sie schafft für Clubs, Veranstalter:innen, Sicherheits- und Awareness-Teams sowie Gäste und andere Menschen, die am Wiener Gürtel unterwegs sind, ein gemeinsames Werkzeug, um im Bedarfsfall schnell und niederschwellig Unterstützung zu leisten. Unser Ziel ist es, das vielfältige Nachtleben zu stärken, Verantwortung gemeinsam zu tragen und gleichzeitig dessen Offenheit, Lebendigkeit und kulturelle Bedeutung zu bewahren.

Tilman Rumland, Gründer und CEO von SafeNow: „In Wien wird zum ersten Mal ein ganzes Ausgehviertel zu einer SafeNow Zone, ein ganzes Viertel, das zusammensteht. Das macht den Westgürtel zu einem Pionierprojekt weit über Österreich hinaus, und darauf sind wir sehr stolz. Mit den SafeNow Zonen verbinden wir Gäste, Mitarbeitende und Awareness-Teams in Echtzeit, schnell und diskret.”

Eingebettet in ein gemeinschaftsorientiertes Pilotprojekt

Die SafeNow Zonen sind eines von drei Handlungsfeldern, die das Pilotprojekt von Juni bis November 2026 zusammenführt:

● Umfrage zum Sicherheitsgefühl: offen für alle Club-Besuchenden, Mitarbeitenden und Anrainer:innen, ergänzt durch ein Vor-Ort-Audit von Expert:innen für urbane Sicherheit.

● SafeNow Zonen: ab dem 8. Juni 2026 in teilnehmenden Locations und im umliegenden öffentlichen Raum aktiv.

● Onboarding und Sicherheitsschulungen: von Mai bis Juli für Club-Personal zu Deeskalation, Harm Reduction und rechtlichen Grundlagen, basierend auf der Safer Feiern Workshopreihe der Vienna Club Commission.

Das Pilotprojekt baut direkt auf der Peer-Learning-Initiative von UN-Habitat auf, die 2024 beim World Urban Forum in Kairo abgeschlossen wurde – verankert in SDG 11 sowie den UN Guidelines on Safer Cities.

Mitmachen: App laden, Umfrage ausfüllen

Die SafeNow App ist kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich: safenow.app. Wer Zeit am Gürtel verbringt – beim Ausgehen, bei der Arbeit, als Betreiber:in oder als Anrainer:in – ist außerdem eingeladen, an der kurzen anonymen Umfrage teilzunehmen. Die Ergebnisse fließen direkt in zukünftige Empfehlungen und Maßnahmen ein. Den Link zur Umfrage gibt es auf den Social-Media-Kanälen der Nighttime Foundation, Vienna Club Commission, VibeLab und SafeNow.

Über die Partnerorganisationen

Die Nighttime Foundation fungiert als leitende Organisation des Wiener Pilotprojekts und überträgt internationale Erkenntnisse in die lokale Praxis. Die Vienna Club Commission (VCC) bringt ihre enge Vernetzung mit Veranstaltungsorten, Veranstalter:innen und Awareness-Strukturen rund um den Westgürtel ein. SafeNow stellt die technologische Infrastruktur bereit, um Menschen in Notsituationen per Knopfdruck mit verfügbaren Helfenden zu verbinden. VibeLab verantwortet Forschung und Projektmanagement und bringt umfassende Erfahrung in der Beratung von Städten im Bereich Nachtlebenpolitik ein.

Über SafeNow

SafeNow wurde 2018 in München gegründet mit der Vision, allen Menschen weltweit freien Zugang zu schneller Hilfe zu ermöglichen. Heute ist SafeNow die schnellste, selbstbestimmte Sicherheitsinfrastruktur der Welt und wird bereits von über einer Million Nutzer:innen weltweit verwendet. In SafeNow Zonen verbindet die App Hilfesuchende innerhalb von Sekunden metergenau mit lokalem Sicherheitspersonal. Darüber hinaus bietet die Gruppenfunktion auch außerhalb der Zonen die Möglichkeit, Familie, Freund:innen oder Kolleg:innen schnell und diskret zu alarmieren. Bereits heute nutzen das Allianz Stadion in Wien, die Deutsche Bahn, das Oktoberfest München, das Stonewall Inn in New York sowie zahlreiche Festivalveranstalter und Clubs weltweit SafeNow Zonen, um Gäste und Mitarbeitende effektiv zu schützen. Das Besondere: SafeNow schaltet keine Werbung und verdient auch kein Geld mit persönlichen Daten. Stattdessen wird SafeNow durch Betreiber:innen öffentlicher SafeNow Zonen finanziert. So bleibt SafeNow für alle Menschen kostenlos und werbefrei – für immer.

Deine Stimme zählt – Mach bei der Umfrage mit

Wenn du Zeit am Gürtel verbringst – beim Ausgehen, bei der Arbeit, als Betreiber:in oder als Anrainer:in – möchten wir deine Perspektive hören.

Bitte nimm an unserer kurzen, anonymen Umfrage teil. Dein Feedback fließt direkt in zukünftige Empfehlungen und Maßnahmen ein.

Die Umfrage ist ab sofort online.

Den Link findest du auch auf den Social-Media-Kanälen der Nighttime Foundation, Vienna Club Commission, VibeLab und SafeNow.

SafeNow App herunterladen:

SafeNow App

Auch außerhalb von SafeNow Zonen können Nutzer:innen die App weltweit als eigenes, privates Alarmsystem mit Familie und Freunden verwenden. Anders als bei einem Anruf oder einer Nachricht spielt die App einen lauten Ton ab, der sich auch über „Nicht stören“ und den Lautlos-Modus hinwegsetzt. Über eine Million Menschen nutzen SafeNow, um besser aufeinander aufzupassen.

Über die Partnerorganisationen

Die Nighttime Foundation fungiert als leitende Organisation des Wiener Pilotprojekts und überträgt internationale Erkenntnisse in die lokale Praxis. Die Vienna Club Commission (VCC) bringt ihre enge Vernetzung mit Veranstaltungsorten, Veranstalter:innen und Awareness-Strukturen rund um den Westgürtel ein. SafeNow stellt die technologische Infrastruktur bereit, um Menschen in Notsituationen per Knopfdruck mit verfügbaren Helfenden zu verbinden. VibeLab verantwortet Forschung und Projektmanagement und bringt umfassende Erfahrung in der Beratung von Städten im Bereich Nachtlebenpolitik ein.