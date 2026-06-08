Volkshilfe zu attac Recherche: Fenninger fordert sozial gerechte Besteuerung von Vermögen, Erbschaften und Schenkungen

Wien (OTS) -

In Österreich herrscht eine große Kluft in den Vermögen seit 2008 die Erbschaftsteuer ausgelaufen ist. Das zeigt erneut eine Recherche von attac Österreich.

„Dem Staat sind seit dem Ende der Erbschaftsteuer mindestens bis zu 36,2 Milliarden Euro entgangen. Die reichsten fünf Prozent der Haushalte in Österreich besitzen mehr als die Hälfte des gesamten Nettovermögens. Die ärmere Hälfte verfügt nicht einmal über vier Prozent. Diese Schieflage ist politisch gemacht. Sozial gerecht ist, große Vermögen und Erbschaften zu besteuern, um den Sozialstaat zu stärken, von dem alle profitieren“ , so Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich.

Während die Reichsten immer reicher werden, wissen armutsbetroffene Familien nicht, wie sie bis zum Ende des Monats durchkommen sollen. „Wenn der Finanzminister am Mittwoch sein Budget präsentiert, wird etwas fehlen: eine sozial gerechte Besteuerung von Vermögen, Erbschaften und Schenkungen. Stattdessen müssen Familien, Arbeitnehmer*innen und Pensionist*innen die Kürzungslast tragen”, so Fenninger weiter.