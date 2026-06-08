FPÖ – Nepp: Wenn Muslime vor Muslimen warnen ist es bereits 5 nach 12

Wien (OTS) -

Die nun veröffentlichte Integrationsstudie der Stadt Wien bestätigt schwarz auf weiß all das, wovor die FPÖ seit Jahren warnt. Antidemokratische Einstellungen, Antisemitismus, Gewaltbereitschaft und islamistische Radikalisierung unter einem beträchtlichen Teil muslimischer Jugendlicher sind längst keine Einzelfälle mehr, sondern eine besorgniserregende Realität.

„Während SPÖ und NEOS jede Kritik an der gescheiterten Massenzuwanderung als vermeintliche Hetze abgetan haben, zeigt die von der Stadt selbst beauftragte Studie nun das ganze Ausmaß des Problems. Genau vor diesen Entwicklungen haben wir seit Jahren gewarnt. Besonders interessant, wenngleich sogar brisant ist, dass sogar Muslime vor Muslimen warnen, die nun zu uns kommen. Entweder lehnen diese bereits von Beginn an unsere Werte ab oder radikalisieren sich und andere Muslime in Wien“, so FPÖ-Wien-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp.

Dass antisemitische Einstellungen, Demokratiefeindlichkeit und religiöser Extremismus vor allem bei Jugendlichen mit syrischem, afghanischem und tschetschenischem Hintergrund stark verbreitet sind, ist ein Alarmsignal, auf das längst reagiert werden hätte müssen. Denn schließlich liegt die Studie bereits seit einem Jahr in den Schubladen der Verantwortlichen.

„Die rot-pinke Stadtregierung hat die Augen vor den Problemen verschlossen und damit zugelassen, dass Parallelgesellschaften und integrationsunwillige Milieus weiterwachsen. Wer hunderttausende Menschen aus völlig fremden Kulturkreisen ins Land holt, ohne funktionierende Integration sicherzustellen, darf sich über solche Ergebnisse nicht wundern“, betont Nepp.

Für den Freiheitlichen steht fest: „Wien brauche einen sofortigen Kurswechsel bei Massenzuwanderung, konsequente Abschiebungen straffälliger und integrationsunwilliger Personen sowie die kompromisslose Verteidigung unserer demokratischen Grundwerte. Die Studie ist ein Weckruf. Wer jetzt noch wegschaut, macht sich mitschuldig an der weiteren Spaltung unserer Gesellschaft!“