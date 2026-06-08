Top-moderne Einheit zur Lungendiagnostik in der Klinik Ottakring eröffnet

Wien (OTS) -

In der Klinik Ottakring wurde am Montag die neue Einheit zur Lungendiagnostik mit modernster Medizintechnik im Pavillon 26 offiziell eröffnet. Die neuen Geräte ermöglichen eine noch präzisere Diagnose bei Verdacht auf Lungenkrebs. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Ärztlicher Direktor Peter Gläser und der Vorstand der 2. Medizinischen Abteilung mit Pneumologie Georg-Christian Funk präsentierten gemeinsam mit der Kollegialen Führung der Klinik die Räumlichkeiten samt top-moderner Geräte für pneumologische Tumordiagnostik. „Mit der neuen Einheit für Lungendiagnostik stärken wir die moderne Lungenmedizin in Wien und investieren gezielt in innovative Untersuchungen auf höchstem Niveau. Die neuen Geräte ermöglichen präzisere Diagnosen, schnellere Abläufe und unterstützen die Früherkennung von Lungenkrebs“, betont Hacker.

Lungenkrebs zählt weltweit zu den häufigsten Krebs-Todesursachen. Entscheidend für die Heilungschancen ist vor allem eine möglichst frühe Diagnose. Genau hier setzt die neue Einheit für Lungendiagnostik an: Das Herzstück sind die innovativen Geräte, allen voran die Navigations-Bronchoskopie. Mithilfe einer KI-unterstützten 3D-Visualisierung können damit selbst kleine oder schwer erreichbare Veränderungen in der Lunge millimetergenau angesteuert und untersucht werden. Dadurch steigt die Treffsicherheit bei Gewebeentnahmen deutlich, gleichzeitig können Wiederholungseingriffe reduziert werden.

„Die neue Einheit für Lungendiagnostik in der Klinik Ottakring zeigt eindrucksvoll, wie moderne Infrastruktur, Digitalisierung und medizinische Expertise zusammenwirken. Damit schaffen wir eine noch effizientere und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung für unsere Patient*innen sowie ein modernes Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter*innen.“, unterstreicht Gläser.

Ambulante Versorgung und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Die neue Einheit für Lungendiagnostik bündelt unterschiedliche diagnostische und interventionelle Verfahren an einem Standort. Zum Leistungsspektrum zählen unter anderem Bronchoskopien, Thorakoskopien, Ultraschalluntersuchungen sowie Schnellzytologien. All diese Untersuchungen dienen dazu, Erkrankungen der Lunge und des Brustkorbs rasch und gezielt abzuklären. Die enge Zusammenarbeit von Pneumologie, Anästhesie und Pathologie ermöglicht besonders effiziente Abläufe: Während der Bronchoskopie werden Patient*innen durchgängig anästhesiologisch betreut, gleichzeitig wird direkt nach der Probenentnahme vor Ort überprüft, ob ausreichend Tumorzellen entnommen wurden. Patient*innen profitieren zudem von einer besonders raschen Abklärung. Liegt bereits ein CT-Befund mit Tumorverdacht vor, erhalten Betroffene häufig noch am selben Tag einen Termin.

„Für Patient*innen bedeutet die neue Technologie vor allem schnellere Gewissheit und weniger belastende Eingriffe. Durch die hohe Präzision und interdisziplinäre Zusammenarbeit können wir Diagnosen heute deutlich effizienter und zielgerichteter durchführen. Dadurch steigen die Chancen auf eine zeitnahe und exakte Behandlung“, erklärt Funk.

Top-Ausbildung und verbesserte Abläufe

Neben der medizinischen Ausstattung wurde auch die technische Infrastruktur umfassend erneuert und unterstützt die Teams bei Diagnostik, Dokumentation und Ausbildung. Die Pneumologie der Klinik Ottakring wurde außerdem bereits mehrfach als Ausbildungsabteilung ausgezeichnet. Dafür kommt mitunter ein moderner Bronchoskopie-Simulator zum Einsatz, um Trainings möglichst realistisch zu gestalten und unterschiedliche Fälle zu testen.

Lungenabteilungen im Wiener Gesundheitsverbund:

Klinik Ottakring

Standort Penzing der Klinik Ottakring

Klinik Hietzing

Klinik Floridsdorf

AKH Wien