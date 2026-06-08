„Neighbourhoods for All“ geht in die Umsetzung: SafeNow Zonen am Wiener Westgürtel ab heute live

Wien (OTS) -

Mit 08.06.2026 startet rund um den Wiener Westgürtel die nächste Phase von „Neighbourhoods for All“: Die ersten SafeNow Zonen sind ab sofort in teilnehmenden Veranstaltungsorten während der Öffnungzeiten und im umliegenden öffentlichen Raum zwischen Alser Straße (U6) und Thaliastraße (U6) aktiv. Insgesamt nehmen 13 Locations am Pilotprojekt teil – darunter Fanialive, The Loft, Loop Wien, Chelsea, Weberknecht, Lucia, COCO, rhiz, Café Concerto, Kramladen, Café Carina, B72 und Tagada Club.

So funktionieren die SafeNow Zonen am Westgürtel