  • 08.06.2026, 10:21:32
  • /
  • OTS0055

„Neighbourhoods for All“ geht in die Umsetzung: SafeNow Zonen am Wiener Westgürtel ab heute live

Wien (OTS) - 

Mit 08.06.2026 startet rund um den Wiener Westgürtel die nächste Phase von „Neighbourhoods for All“: Die ersten SafeNow Zonen sind ab sofort in teilnehmenden Veranstaltungsorten während der Öffnungzeiten und im umliegenden öffentlichen Raum zwischen Alser Straße (U6) und Thaliastraße (U6) aktiv. Insgesamt nehmen 13 Locations am Pilotprojekt teil – darunter Fanialive, The Loft, Loop Wien, Chelsea, Weberknecht, Lucia, COCO, rhiz, Café Concerto, Kramladen, Café Carina, B72 und Tagada Club.

So funktionieren die SafeNow Zonen am Westgürtel

Mit der kostenlosen SafeNow App können Gäste und Mitarbeitende per Knopfdruck schnell und diskret das lokale Sicherheitspersonal oder das Awareness-Team alarmieren. Innerhalb der definierten SafeNow Zonen ermöglicht die App eine metergenaue Ortung – auch in Gebäuden – und sorgt so für schnelle Hilfe bei Übergriffen, Diskriminierung oder medizinischen Notfällen.

Mehr Informationen zum Pilotprojekt sind auf https://www.viennaclubcommission.at/neighbourhoods-for-all zu finden.

Rückfragen & Kontakt

Vienna Club Commission
Telefon: +43 670 652 2600
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.viennaclubcommission.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Vienna Club Commission

Rückfragen & Kontakt

Vienna Club Commission
Telefon: +43 670 652 2600
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.viennaclubcommission.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright