Aargauer Altstadtzauber: Sommererlebnisse voller Geschichte

Wien/Aargau (OTS) -

Malerische Gassen, kunstvolle Fassaden und authentisches Kopfsteinpflaster prägen das Bild der 13 Altstädte im Schweizer Kanton Aargau. Historische Städtchen, die Geschichte nicht hinter Museumsmauern verstecken, sondern hautnah erlebbar machen. Verwinkelte Wege führen vorbei an Brunnen, kleinen Boutiquen und Cafés, während Kultur, Kulinarik und Lebensfreude die Altstädte mit fröhlichem Treiben erfüllen.

Kleine Städtchen – großes Kulturgut

Kunsthäuser, Märkte, Stadtführungen und kleine Bühnen verwandeln historische Kulissen in lebendige Treffpunkte. Mal führt ein Rundgang zurück in die Habsburgerzeit, mal öffnet sich hinter alten Mauern eine junge Kulturszene mit Theater, Musik oder Veranstaltungen unter freiem Himmel. Gerade im Sommer entfalten die Städte ihren besonderen Reiz: Menschen genießen die Sonne an lauschigen Plätzen, entdecken regionale Spezialitäten in Gartenrestaurants und lassen sich von kulturellen Highlights begeistern.

Ob Aarau mit seinen berühmten Dachgiebeln, das tief mit den Habsburgern verwurzelte Rheinfelden oder das charmante Zofingen: Jede Altstadt hat ihren eigenen Charakter. Im Kloster Muri bei Bremgarten ruhen die Herzen des letzten österreichischen Kaiserpaares. Historische Orte wie Baden und Laufenburg sind bis heute vom kulturellen Erbe vergangener Jahrhunderte geprägt, während Städte wie Brugg, Lenzburg, Bad Zurzach und Aarburg mit nahegelegenen Schlössern und Klöstern begeistern.

Lange Vergangenheit – kurzweilige Geschichten

Besonders eindrücklich erlebt man die Altstädte bei einer geführten Tour: Über 120 Stadtführerinnen und Stadtführer erzählen Fakten und Anekdoten zum Staunen, Schmunzeln und manchmal sogar ein wenig zum Gruseln.

Der Aargau verbindet Kultur, Genuss und Historie auf authentische, angenehm entspannte Weise – ganz ohne Großstadttrubel. Und genau das macht seine Altstädte so einladend und liebenswert.

Weitere Informationen: aargautourismus.ch