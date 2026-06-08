Ab in den Sommer mit dem Familienland*Magazin

St. Pölten (OTS) -

Sommer, Sonne, Urlaubszeit – die neue Ausgabe des Familienland Magazins der Familienland Niederösterreich GmbH hält Inspirationen und interessante Inhalte für die Sommermonate bereit. Auch Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister holt sich beim Lesen Anregungen: „Das Familienland Magazin richtet sich an alle Formen des familiären Zusammenlebens – von Großfamilien über Patchworkfamilien und Ein-Eltern-Haushalte bis hin zu Eltern von Kleinkindern oder Jugendlichen sowie an Großeltern. Mit vielfältigen Beiträgen und praxisnahen Empfehlungen bietet die aktuelle Ausgabe inspirierende Anregungen für die beste Zukunft unserer Kinder.“

Im Zeichen der väterlichen Vorbildrolle steht der Leitartikel, der die Bedeutung männlicher Bezugspersonen im Familienverband – besonders der Papas – hervorhebt. Ganz aus dem Leben gegriffen schildert dazu eine vierköpfige Familie, wie sie ihre Aufgaben im Alltag meistert. Im Familienrat wird thematisiert, wie man mit einem großen Altersunterschied zwischen Geschwistern umgehen kann. Was zu beachten ist, wenn Jugendliche erstmals allein verreisen, ist genauso Teil des Magazins wie das Thema KI als Erziehungsratgeber. Dazu gibt es inspirierende Ausflugstipps, Empfehlungen für Bücher, Medien und Filme sowie die spannendsten Veranstaltungs-, Kultur- und Ausflugshighlights aus ganz Niederösterreich. Eine sommerliche Vorlesegeschichte, Rätselseiten und ein köstliches Familienrezept sorgen für Abwechslung im Alltag. Außerdem werden die neuen Partnerbetriebe des Familienland*Passes sowie deren sommerliche Highlights präsentiert.

Mit der Familienland-App ist das Familienland Magazin immer nur einen Fingertipp entfernt – genauso wie der digitale Familienland Pass mit all seinen Vorteilen. „Es freut mich sehr, dass unser Familienland Magazin und der Familienland Pass seit vielen Jahren verlässliche Begleiter für Familien sind. Familien in Niederösterreich erhalten rasch und übersichtlich wertvolle Informationen, Serviceangebote und Anregungen – nun auch digital per Fingertipp“, betont Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH. Das Magazin wird viermal jährlich kostenlos an alle Inhaberinnen und Inhaber des Familienland*Passes versendet.

Nähere Informationen u. a. zur Familienland-App und zum Familienland*Pass: Familienland Niederösterreich, Karin Feldhofer, Telefon 02742 9005 13484, E-Mail [email protected], oder Sophie Moser, Telefon 02742 9005 13474, E-Mail [email protected], www.familienland.at, www.noe-familienland.at