  • 08.06.2026, 10:00:34
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Auszeichnung für mutiges wissenschaftliches Engagement: Thomas-Morus-Preis für Prof. DDr. Johannes Huber

Wien (OTS) - 

Sein Mut zu kontroversiellen wissenschaftlichen Themen bringt dem als „Hormon-Papst“ bekannt gewordenen Arzt und Theologen Johannes Huber nach vielfacher Kritik nun eine renommierte Auszeichnung ein. Am 12. Juni erhält er den Thomas-Morus-Preis, vergeben vom Alten Orden von St. Georg. Wie sein Mentor, der legendäre Wiener Kardinal König, bemüht sich Huber seit Jahrzehnten um einen Brückenschlag zwischen Naturwissenschaften und Theologie und stellt dabei in seinen Büchern modernen Erkenntnissen wie jenen über die Photonen ähnlich klingende biblische Beschreibungen von Engeln gegenüber. Die Verleihung findet im Rahmen eines Festaktes am Freitag, 12. Juni um 18 Uhr im Kaisersaal des Stiftes Heiligenkreuz statt.



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