PMU und FH Salzburg starten KI-Masterprogramm „Applied AI in Healthcare“

Salzburg (OTS) -

Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) und die Fachhochschule Salzburg haben offiziell den Kooperationsvertrag für ein gemeinsames Masterprogramm unterzeichnet. Mit dem Studium „Applied AI in Healthcare“ reagieren die Partnerinstitutionen auf den steigenden Bedarf an Fachkräften, die Künstliche Intelligenz sicher und praxisnah im Gesundheitswesen anwenden können. Geplanter Start: Oktober 2026.

Künstliche Intelligenz verändert die Gesundheitsversorgung grundlegend indem sie Prozesse beschleunigt, Diagnosen präzisiert und den Zugang zu medizinischen Leistungen erleichtert. Das Masterprogramm „Applied AI in Healthcare“ befähigt Studierende, diese Transformation aktiv mitzugestalten – an der Schnittstelle von Technologie, Medizin und Gesellschaft. Das zweijährige, englischsprachige Programm (120 ECTS) richtet sich an Berufstätige im Gesundheitsbereich mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung. Ein besonderer Fokus liegt darauf, auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne ausgeprägten technischen Hintergrund einen fundierten und praxisnahen Einstieg zu ermöglichen.

Erster gemeinsamer Studiengang von PMU & Fachhochschule Salzburg

Das neue Masterprogramm ist der erste gemeinsam entwickelte Studiengang der beiden Bildungseinrichtungen. An der FH Salzburg wird Studierenden schrittweise fundierte Kompetenzen in Datenanalyse und KI-Methoden vermittelt, während die PMU am Standort Salzburg und das Universitätsklinikum Salzburg die klinische Perspektive miteinbringen. So lernen die Teilnehmenden, wie KI-Lösungen erfolgreich in den Versorgungsalltag integriert werden – von der Entwicklung bis zur verantwortungsvollen Anwendung.

„Mit ‚Applied AI in Healthcare‘ schaffen wir ein zukunftsweisendes Ausbildungsangebot, das modernste technologische Kompetenzen mit klinischer Exzellenz verbindet. Unser Ziel ist es, Gesundheitsfachkräfte dazu zu befähigen, Künstliche Intelligenz verantwortungsvoll und wirksam zum Nutzen von Patient*innen einzusetzen."



Annemarie Weißenbacher, Rektorin der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität

Dominik Engel, Rektor der Fachhochschule Salzburg ergänzt:

„Die FH Salzburg bringt in dieses gemeinsame Masterprogramm ihre starke Kompetenz in den Bereichen Data Science, Künstliche Intelligenz und angewandte Digitalisierung ein. Unser Fokus liegt darauf, Studierenden – auch ohne tiefen technischen Hintergrund – die Methoden und Werkzeuge der KI so zu vermitteln, dass sie in der Praxis im Gesundheitswesen unmittelbar nutzbar werden. Damit leisten wir einen konkreten Beitrag, um Innovationen sicher und wirksam in die Versorgungspraxis zu bringen.“

Gesundheitsversorgung der Zukunft aktiv mitgestalten

Im Verlauf des Studiums erwerben die Teilnehmenden fundierte Kenntnisse in Artificial Intelligence, Machine Learning und Data Science und werden befähigt, diese gezielt in klinischen Umgebungen anzuwenden. Der Schwerpunkt liegt dabei nicht nur auf der Entwicklung von Modellen, sondern insbesondere auf der Integration von KI-Lösungen in reale Versorgungsprozesse und -systeme.

Das Programm ist ein zentraler Beitrag zur Digitalisierungsstrategie des Landes Salzburg und stärkt den Wissenschafts- und Gesundheitsstandort nachhaltig.

Eckdaten

Titel: Applied AI in Healthcare (Master)

außerordentlicher Studiengang

Dauer: 2 Jahre

Umfang: 120 ECTS

Geplanter Start: Oktober 2026

Zielgruppe: Gesundheitsberufe mit mind. 2 Jahren Erfahrung

Ausbildungsniveau: Master – Niveau 7

Akademischer Titel: M.Sc. (CE) (continuing education)

Nähere Infos unter: www.fh-salzburg.ac.at/aih

Zur Anmeldung: https://anmeldung.pmu.ac.at/home