Lotto: Fünffachjackpot mit 5,5 Millionen geht ins Burgenland

Wien (OTS) -

Am Sonntagabend ist die aktuelle Jackpotserie bei Lotto “6 aus 45” zu Ende gegangen. Die Zahlen 2, 7, 16, 17, 35 und 36 waren auf einem im Burgenland abgegebenen Tippschein auf dem zweiten von fünf gespielten Tipps richtig angekreuzt. Damit warten auf den bwz. die Gewinner:in des Fünffachjackpots nun mehr als 5,5 Millionen Euro. Am Mittwoch geht es dann wieder um einen Starttopf von 1,2 Millionen Euro für die “sechs Richtigen”.

Es gab zwei Fünfer mit Zusatzzahl, ein Gewinn geht hier nach Kärnten, einer in die Steiermark. Beide Gewinne zu je etwas mehr als 81.000 Euro wurden via Quicktipp erzielt.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag hingegen keinen Sechser. Davon profitierten allerdings die LottoPlus Fünfer. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang auf sie aufgeteilt. Jeder der 60 LottoPlus Fünfer erhält somit 7.100 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Mittwoch geht es um etwa 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker wartet in der nächsten Runde ein Jackpot mit 400.000 Euro. Zwar hätte es zwei Tippscheine mit der richtigen Joker-Kombination gegeben, allerdings war auf beiden das “Ja” zum Joker nicht angekreuzt.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

LottoPlus neu ab Juli

LottoPlus wird noch attraktiver: Wer ab 8. Juli 2026 neben der Teilnahme an Lotto “6 aus 45” auch die LottoPlus Ziehung ankreuzt, ist künftig automatisch an zwei LottoPlus Ziehungen pro Ziehungstag (Runde) dabei. EIN gesetztes Kreuz genügt – und schon ist man bei beiden Gewinnermittlungen dabei. Damit gibt es mit einem Tipp künftig eine zweifache Gewinnchance.

Möglich wird diese Erweiterung durch eine Anpassung des Tipppreises von 0,50 auf 0,80 Euro pro LottoPlus Tipp. Gleichzeitig wird die Gewinnpyramide neu festgestellt: Sie gilt pro Ziehung, sodass Spielteilnehmer:innen mit einem Tipp zweimal die Chance auf die jeweiligen Gewinnränge haben – vom ersten Rang bis zu den fixen Gewinnen in den unteren Rängen.

Die Ausschüttung wird bei LottoPlus von 48,8 % auf 45 % und bei Lotto von 48,8 % auf 48 % angepasst. Grund dafür sind gestiegene gesetzliche Abgaben. Die Änderungen sichern die langfristige Stabilität des Spiels.

Gleichzeitig wird mit der Einführung der zweiten Ziehung der TeamTipp bei Lotto, EuroMillionen und Toto eingestellt. Bestehende Wettscheine können weiterhin eingelesen werden, neue Spielscheine werden schrittweise angepasst.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 7. Juni 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen