Mehr Bäume und Spielspaß für Kinder: Friessneggpark in Floridsdorf neugestaltet

Wien (OTS) -

Der rund 6.000 m² große Friessneggpark der Wiener Stadtgärten in Wien-Floridsdorf ist nach Ideen von Bürger*innen im Rahmen des Wiener Klimateams neugestaltet worden. 20 neue Bäume und 356 neue Sträucher ergänzen die bestehende Wiese sowie den wertvollen Altbaumbestand in der Parkanlage. Kinder können sich über noch mehr Spielmöglichkeiten im Grünen freuen: Ein großes Kletterspielgerät mit barrierefreiem Einstieg sowie eine Nestschaukel bieten allen Kindern gleichermaßen abwechslungsreichen Spielspaß. Ein neuer Trinkbrunnen und eine begrünte Pergola verbessern die Aufenthaltsqualität für alle Parkbesucher*innen.

„Der Friessneggpark ist ein gutes Beispiel, wie durch Beteiligung im Wiener Klimateam ein Mehrwert für alle entsteht. Bürger*innen haben die Idee für eine ökologische Gestaltung mit mehr Bäumen und Sträuchern eingebracht und anschließend gemeinsam mit den Wiener Stadtgärten und dem Bezirk an der weiteren Ausgestaltung gefeilt. Daraus ist ein naturnaher Park entstanden, der Umweltschutz mit hoher Aufenthaltsqualität verbindet – ein Gewinn für Mensch und Natur gleichermaßen“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Mit dieser Umgestaltung haben wir eine Anregung aus dem Bürger*innenbeteiligungsprojekt Wiener Klimateam aufgenommen. Neben der ökologischen Aufwertung war es uns besonders wichtig, den Park für Kinder attraktiver zu gestalten. Die neuen Spielgeräte laden zum Entdecken, Klettern und gemeinsamen Spielen ein“, unterstreicht Bezirksvorsteher Georg Papai.

Naturnahe Gestaltung auf Wunsch des Klimateams

Viele Elemente der Neugestaltung des Friessneggparks gehen auf Anregungen zurück, die Bewohner*innen im Zuge des Wiener Klimateams für Floridsdorf eingebracht haben. Ihr Wunsch nach einer ökologischen Gestaltung der Parkanlage wurde mit 356 Blühsträuchern und der neuen Blumenwiese umgesetzt. So wurden wertvolle Nahrungsquellen und geschützte Rückzugsorte für Tiere geschaffen – mitten im 21. Bezirk.

Mehr Aufenthaltsqualität für Groß und Klein

Sowohl sonnige als auch schattige, gepflasterte Aufenthaltsbereiche in unterschiedlichen Größen laden dank Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein. Der Trampelpfad, der durch die Parkanlage führt, wurde als sogenannte wassergebundene Decke gestaltet. Der Weg ist dabei nicht versiegelt und kann daher Regenwasser aufnehmen. Gleichzeitig ist er dennoch beispielsweise für Kinderwägen oder Rollstühle befahrbar. Für Abkühlung an heißen Tagen sorgen ein Trinkbrunnen mit offener Rinne und eine begrünte Holzpergola im Zentrum der Parkanlage.

Kinder dürfen sich auf vielfältige neue Spielmöglichkeiten freuen. Ein großes Kletterspielgerät mit barrierefreiem Einstieg sowie eine Nestschaukel bieten allen Kindern gleichermaßen abwechslungsreichen Spielspaß.

Mehr blühendes Grün für Tier- und Pflanzenvielfalt

Neue Hecken aus Blühsträuchern umrahmen die erhaltene, vielseitig nutzbare Wiese des Friessneggparks und setzen so optische Akzente. Auch innerhalb der Rasenfläche befinden sich viele neue Sträucher, die nicht nur aufgrund ihrer Blüten ein Blickfang sind, sondern auch Lebensraum für Vögel und Insekten bieten. Für mehr Artenvielfalt wurde die Rasenfläche westlich des Weges in eine 850 m² große Blumenwiese umgewandelt, die nur zweimal im Jahr gemäht wird. Dadurch entsteht ein wertvoller Lebensraum für zahlreiche Insektenarten. Die blühenden Pflanzen liefern Nahrung und schaffen gleichzeitig Nist- und Rückzugsmöglichkeiten. Im Sommer wirken die Pflanzen kühlend: Bei Hitze verdunsten sie Wasser und fördern die Luftfeuchtigkeit, die ein Vorteil für viele Insekten ist. Im Winter dient die Wiese als geschützter Überwinterungsort.

Wiener Klimateam in Floridsdorf

Im Rahmen des Klimateams in Floridsdorf wurden rund 500 Ideen für ein gutes Klima im Bezirk eingebracht und gemeinsam zu Projekten entwickelt. Der Friessneggpark wurde 2023 neben 20 weiteren Projekten von der Bürger*innen-Jury ausgewählt.

Das Wiener Klimateam ist ein Projekt des Büros für Mitwirkung in der Abteilung Energieplanung der Stadt Wien. Seit 2022 wurden über 5.000 Ideen in 11 Bezirken eingebracht. Wiener*innen und Expert*innen der Stadt Wien haben daraus gemeinsam bereits 75 Projekte entwickelt. Eine große Bandbreite an Projekten ist bereits umgesetzt: Dazu zählen etwa die Umgestaltung des Schlingermarktes und des Grätzls rund um die U3-Endstation Simmering, Fahrradreparatur-Angebote, Fassadenbegrünungen auf Gemeindebauten sowie Infoabende für Energiegemeinschaften. Die Josefstadt und Penzing sind aktuell Klimateam-Bezirke. Alle Infos unter klimateam.gv.at.