JUNOS Studierende: Neuer Bundesvorstand gewählt

Wien (OTS) -

Am Samstag, den 7. Juni 2026, haben die JUNOS Studierenden unter dem Motto “Hochschulen reformieren statt ruinieren” ihre 23. Mitgliederversammlung abgehalten und einen neuen Bundesvorstand gewählt. Der 24-jährige Lorenzo Friedli wurde dabei zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt. “Im kommenden Jahr werde ich mich vor allem für starke Hochschulgruppen, eine klare Kommunikation und eine gemeinsame Vision für die Organisation einsetzen. Bei der ÖH-Wahl 2027 werden wir als laute und liberale Kraft antreten, die nicht mit anderen mitläuft, sondern Diskussionen entscheidend prägt”, so Friedli, der an der Uni Wien studiert.

Neuer Bundesvorstand

Zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden wurde Bjarne Kirchmair (WU) gewählt. Die Rolle des Geschäftsführers wird im kommenden Jahr Elias Prackwieser (Uni Wien und WU) übernehmen. Weitere Mitglieder des neuen Bundesvorstands sind Marlene Hofer (JKU Linz), zuständig für Social Media und digitale Kampagnen, Tobias Leitner (Uni Wien) für Presse und Programmatik, Eleonore Prassl (BOKU) für Standortentwicklung sowie Pia Schwarz (PH Wien) für Mitgliederentwicklung.

“Die aktuelle Debatte rund um die drohenden Budgetkürzungen bei den Universitäten zeigt, dass man sich auf den Goodwill des Staates nicht verlassen darf. Während die linken Fraktionen nach neuen Steuern schreien, treten wir als einzige Kraft für substanzielle Reformen im Hochschulbereich und eine nachhaltige Finanzierung im Sinne der Studierenden ein”, macht Friedli deutlich. “Statt Beliebigkeit und veralteter Strukturen braucht es den Mut zu mehr Effizienz und Exzellenz! Nur mit leistungsstarken Hochschulen können wir jungen Menschen Perspektiven und Zukunftschancen bieten sowie Österreich als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort nachhaltig stärken!”