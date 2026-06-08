NÖ Wohnungsförderungsbeirat befürwortet Förderung für fast 5.200 Wohneinheiten

St. Pölten (OTS) -

In der jüngsten Sitzung des NÖ Wohnungsförderungsbeirates wurde die Förderung der Sanierung von 1.067 Wohnungen sowie von 5 Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, 9 Geschäftslokalen und 2 Wohnheimen im mehrgeschossigen Wohnbau mit einem jährlichen Zuschuss von 1 Million Euro positiv begutachtet. Dies ergibt über die Gesamtlaufzeit 19,2 Millionen Euro. Positiv beurteilt wurden im Wohnungsneubau zudem 2.102 Wohneinheiten, 2 Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, 11 Geschäftslokale und 1 Wohnheim mit einem jährlichen degressiven Zuschuss von 10,5 Millionen Euro. Dies ergibt über die Gesamtlaufzeit 92,3 Millionen Euro sowie ein Darlehen in Höhe von 11,87 Millionen Euro. Weiters wurden 840 Wohneinheiten in der Eigenheimerrichtung vorgelegt. Für diese neuen Wohneinheiten wurden Darlehen in Höhe von 31,5 Millionen Euro sowie Einmalzuschüsse in Höhe von 5,85 Millionen Euro positiv begutachtet. Für die Eigenheimsanierung von 1.173 Wohneinheiten wurden nicht rückzahlbare jährliche Annuitätenzuschüsse in Höhe von 2,5 Millionen Euro auf die Dauer von zehn Jahren – dies ergibt 25 Millionen Euro – sowie nicht rückzahlbare Einmalzuschüsse in Höhe von mehr als 32.000 Euro positiv begutachtet.

„Gerade in Zeiten steigender Bau- und Energiekosten ist es besonders wichtig, weiterhin leistbaren und qualitativ hochwertigen Wohnraum für die Menschen in Niederösterreich zu schaffen. Mit den heutigen Beschlüssen setzt das Land Niederösterreich gemeinsam mit dem NÖ Wohnungsförderungsbeirat ein klares Zeichen für soziale Sicherheit, regionale Wertschöpfung und eine nachhaltige Zukunft“, betont Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Diese Projekte würden in weiterer Folge der NÖ Landesregierung zur Bewilligung vorgelegt. Der NÖ Wohnungsförderungsbeirat setze u. a. mit 3.196 Wohneinheiten und 3 Wohnheimen im großvolumigen Bereich sowie mit 2.013 Wohneinheiten im kleinvolumigen Bereich und einem Volumen von 185,7 Millionen Euro einen wichtigen Impuls.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]