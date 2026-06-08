Neue Gesamtleitung für Marketing, Kommunikation, Event und PR im Medienhaus Wimmer

Linz (OTS) -

Das Medienhaus Wimmer bündelt die Bereiche Marketing, Kommunikation, Event und PR unter einer neuen Leitung: Petra Hofbauer übernimmt mit Juni 2026 die Verantwortung für den markenübergreifenden Auftritt des Hauses und seiner Marken OÖNachrichten, Tips, OÖNow und TV1. In dieser Funktion verantwortet sie die strategische Weiterentwicklung von Marke, Kommunikation und Live-Erlebnis über alle Kanäle hinweg – von Print über Digital, Hörfunk bis Bewegtbild.

Petra Hofbauer bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der österreichischen Medienbranche mit. Zuletzt verantwortete sie als Marketing-, Kommunikations- und Eventleiterin bei einem Hörfunksender die Markenführung und sämtliche Marketingaktivitäten.

Petra Hofbauer: „Starke Marken, die Menschen täglich begleiten – dafür brenne ich seit über 20 Jahren. Die OÖNachrichten, Tips, OÖNow und TV1 bilden ein außergewöhnlich starkes, in Oberösterreich tief verankertes Markenportfolio. Ich freue mich darauf, Marketing, Kommunikation, Event und PR über alle Kanäle hinweg noch enger zu verzahnen und das Medienhaus Wimmer in einer spannenden Transformationsphase aktiv mitzugestalten.“

Gino Cuturi, Geschäftsführung Medienhaus Wimmer: „Mit Frau Hofbauer gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit mit großer strategischer und operativer Erfahrung. Die Zusammenführung von Marketing, Kommunikation, Event und PR unter einer Leitung ist ein klares Bekenntnis dazu, unsere Marken gemeinsam und kanalübergreifend zu stärken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Susanne Dickstein, Chefredakteurin der OÖNachrichten: „Guter Journalismus lebt davon, dass er die Menschen erreicht. Mit Petra Hofbauer gewinnen wir eine erfahrene Marketing- und Kommunikationsexpertin, die unsere Marken noch sichtbarer macht und die Verbindung zwischen Redaktion, Publikum und Markt weiter stärkt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Über das Medienhaus Wimmer

Das familiengeführte Medienhaus Wimmer zählt zu den größten Medienunternehmen Österreichs und ist das führende Medienhaus Oberösterreichs. Zum Markenportfolio gehören die OÖNachrichten als reichweitenstarke regionale Tageszeitung des Landes, die Gratiswochenzeitung Tips inkl. der digitalen Plattformen sowie der Digitalradiosender OÖNow und der Regionalfernsehsender TV1.