Aviso: PK mit Hacker/Wetzlinger zu Spitzenmedizin im neuen Pavillon 21 der Klinik Hietzing

Wien (OTS) -

Mit dem umfassend sanierten Pavillon 21 präsentiert die Klinik Hietzing ein neues Zuhause für zwei medizinische Spitzenbereiche des Wiener Gesundheitsverbundes: Die 2. Medizinische Abteilung – Innere Medizin mit Rheumatologie sowie das Institut für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie und Zahnheilkunde (MKGZ). Der modernisierte Pavillon verbindet historische Bausubstanz mit modernster medizinischer Infrastruktur und schafft optimale Bedingungen für Patient*innen und Mitarbeiter*innen. Auf 5.500 Quadratmetern stehen künftig hochspezialisierte Diagnostik und interdisziplinäre Zusammenarbeit im Mittelpunkt.

Im Rahmen der Pressekonferenz geben Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Generaldirektorin-Stellvertreter Herwig Wetzlinger, sowie die beiden ärztlichen Leitungen der Fachbereiche, Christina Eder-Czembirek und Kurt Redlich, Einblicke in die medizinischen Schwerpunkte sowie in die umfassende Modernisierung des Pavillons. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, die neuen Räumlichkeiten im Rahmen einer Führung zu besichtigen und innovative Technologien wie das neue digitale 3D-Röntgensystem kennenzulernen.

Details zum Pressegespräch:

Termin: Mittwoch, 10. Juni 2026, 10.30 Uhr

Ort: Klinik Hietzing, Pavillon 21, Besprechungsraum (1. Stock)

Zugang über die 2. Straße (die*der Portier*in weist Sie gerne beim Haupteinagng ein!)

Die Sprecher*innen stehen im Anschluss gerne für individuelle Gespräche zur Verfügung.

Um Anmeldung wird gebeten via E-Mail unter [email protected]

Bitte beachten Sie: Ein eingeschränktes Parkplatzangebot steht am Gelände zur Verfügung.