AVISO: PK BM Hattmannsdorfer, LH-Stv. Khom und Obmann der Fahrzeugindustrie zur Bedeutung des Automotive Sektors als Schlüsseltechnologie

Wien (OTS) -

Die Fahrzeugindustrie gilt als wesentlicher Bestandteil der österreichischen Wirtschaft und wurde in der österreichischen Industriestrategie als Schlüsseltechnologie definiert. Am Dienstag, 9. Juni 2026 findet ein Wirtschaftspolitischer Dialog unter dem Motto „Schulterschluss für die Zukunft der Mobilität“ zwischen Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom sowie Vertreterinnen und Vertretern der Branche in Graz statt.

Im Anschluss daran laden wir zu einer Pressekonferenz:

Zeit: Dienstag, 9. Juni 2026; 11:00

Ort: MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG; Liebenauer Hauptstraße 317, 8041 Graz, Austria

Teilnehmende Personen:

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer

Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom

Roland Prettner, Obmann des WKÖ-Fachverbandes der Fahrzeugindustrie

Technische Details:

Es besteht ausschließlich während der Pressekonferenz die Möglichkeit zur Aufnahme von O-Tönen und Fotos

Eine vorherige Anmeldung bis 8.6.2026 um 14 Uhr, unter Angabe von Name und Medium ist via E-Mail unter [email protected] verpflichtend erforderlich aufgrund der Werkssicherheit.

PK BM Hattmannsdorfer, LH-Stv. Khom und Obmann der Fahrzeugindustrie zur Bedeutung des Automotive Sektors als Schlüsseltechnologie

Technische Details: • Es besteht ausschließlich während der Pressekonferenz die Möglichkeit zur Aufnahme von O-Tönen und Fotos • Eine vorherige Anmeldung bis 8.6.2026 um 14 Uhr, unter Angabe von Name und Medium ist via E-Mail unter [email protected] verpflichtend erforderlich aufgrund der Werkssicherheit

Datum: 09.06.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik GmbH & Co KG

Liebenauer Hauptstraße 317

8041 Graz

Österreich