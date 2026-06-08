  • 08.06.2026, 08:44:04
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Schweres Foul an Zustellern: Gelbe Karte für blockierte Ladezonen

Blockierte Ladezonen verursachen mehr Verkehr, Emissionen und Zeitverlust. Mit „Gelben Karten“ für Falschparker schaffen Wiens Kleintransporteure nun freundlich Bewusstsein.

Gurdial Singh Bajwa, Obmann der Wiener Kleintransporteure, zieht die Gelbe Karte für blockierte Ladezonen.
Wien (OTS) - 

Wien, 8.6.26 – In den kommenden Wochen werden nicht nur bei der Fußball-WM in Nordamerika Gelbe Karten gezückt: Auch Wiens Kleintransporteure haben jetzt bunte Kartons dabei, mit denen sie Autolenker auf ein großes Problem aufmerksam machen: Sie stecken eigens gestaltete „Gelbe Karten“ jenen Fahrzeugen an die Windschutzscheibe, die Ladezonen unerlaubt blockieren.

Auf diesen Karten wird erklärt, warum freie Ladezonen für das Funktionieren der Stadt wichtig sind: „So wie Schiedsrichter möchten auch wir eigentlich keine Gelben Karten verteilen“, sagt Gurdial Singh Bajwa, Obmann der Wiener Kleintransporteure. „Aber wenn Ladezonen blockiert sind, dann müssen unsere Lenker in die Verlängerung gehen.“

Denn wenn Ladezonen verstellt sind, müssen Lieferfahrzeuge oft mehrfach um den Block fahren, bis irgendwo ein Platz frei wird. Das kostet nicht nur wertvolle Arbeitszeit, sondern erzeugt zusätzlichen Verkehr, mehr Emissionen und damit eine höhere Klimabelastung.

Schwere Folgen für Betriebe

Für Kleintransporteure hat das direkte Folgen im Arbeitsalltag: „Touren geraten durcheinander, Zustellungen verzögern sich, und die verlässliche Planung von Liefer- und Servicefahrten wird erschwert. Denn Ladezonen sind dafür da, Be- und Entladevorgänge zu erleichtern und betriebliche Abläufe abzusichern“, erklärt Bajwa.

Ist keine Ladezone nutzbar, bleibt oft nur das kurzfristige Halten in der zweiten Spur. Das führt zu Staus, Ärger im fließenden Verkehr und zu gefährlichen Situationen für Radfahrer und Fußgänger. Ganz abgesehen davon, dass Kleintransporteure Strafen riskieren müssen.

„Jede freigehaltene Ladezone hilft mit, unnötige Umwege, zusätzliche Klimabelastung und vermeidbaren Verkehr in Wien zu reduzieren“, unterstreicht Bajwa. „Unsere Gelbe Karten sind daher als augenzwinkernder Hinweis gedacht, Bewusstsein für ein ernstes Problem zu schaffen.“

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